Adana Demirspor Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 7’nci haftasında konuk edeceği 1207 Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Adana Demirspor Kadın Futbol Kulübü, Kadınlar Futbol Süper Ligi B Grubu 7’nci haftasında konuk edeceği 1207 Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
4 Aralık Pazar günü Muharrem Gülergin Stadı’nda Antalyaspor’u misafir edecek olan mavi - lacivertli takım, Teknik Direktör Aslı Canan Sabırlı yönetiminde çalıştı.
Antrenmanı, Adana Demirspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Tanrıverdi ve Adana Demirspor Kadın Futbol Kulübü Başkanı Metin Taylancı da izledi.
Mavi - lacivertli takım, bugün yapacağı antrenmanla 1207 Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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