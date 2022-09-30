Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile 37. kez karşılaşacak.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor ile 37. kez karşılaşacak.

Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray yarın deplasmanda saat 20.00’de Adana Demirspor ile mücadele edecek. Ligde sarı-kırmızılılar 5 galibiyet, 1 berberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 16 puanla averajla ikinci sırada bulunuyor. Adana ekibi ise 5 galibiyet, 1 berberlik ve 1 yenilgi ile aldığı 16 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

37. randevu

Süper Lig’de Adana Demirspor ile Galatasaray, bugüne kadar 36 kez rakip oldu. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 19 galibiyet alırken, Adana temsilcisi de 9 kez rakibini mağlup etti. 8 maçta ise kazanan çıkmadı. Galatasaray’ın attığı 59 gole, Adana Demirspor 31 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Adana’da oynanan karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazanırken, Galatasaray da İstanbul’daki mücadeleden 3-2 galip ayrılmıştı.

Sarı-kırmızılılar deplasmanda lider

Galatasaray, Süper Lig’de bu sezon deplasmanda 4 maça çıktı. Bu alanda lider konumda olan sarı-kırmızılılar, 3 galibiyet, 1 beraberlikle 10 puan topladı. Aslan rakip fileleri 5 kez havalandırırken, kalesinde 2 gol gördü. Cimbom dış sahada son olarak Kasımpaşa ile karşılaştı ve sahadan 3-2 galip ayrıldı.

5 maçtır kaybetmiyor

Galatasaray ligin ikinci haftasında evinde Giresunspor’a yenildikten sonra mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından oynadığı 5 karşılaşmada 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Aslan; Ümraniyespor, Gaziantep FK, Kasımpaşa ve Konyaspor’u yenerken, Trabzonspor ile de berabere kaldı.

9 golün 4’ü Gomis’ten

Galatasaray bu sezon Süper Lig’de oynadığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 9 kez havalandırdı. Sarı-kırmızılılarda bu gollerin 4’ü Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis’ten geldi. Gomis’in ardından Kerem Aktürkoğlu’nun 2, Sergio Oliveira’nın 1 golü bulunuyor. Geride kalan 2 golü ise Gaziantep FK’dan Stelios Kitsiou ile Konyaspor’dan Francisco Calvo kendi kalesine attı.

Galatasaray’da Adana Demirspor maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu sarı kart sınırında bulunuyor. Kerem, Adana ekibi karşısında sarı kart görmesi halinde 10. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.

Halil Umut Meler düdük çalacak

Adana Demirspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak.