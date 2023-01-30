Bilet fiyatları şu şekilde:

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

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