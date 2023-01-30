Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor’un, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıtı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor’un, sahasında oynayacağı Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıtı.

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Adana Demirspor, 2 Şubat Perşembe günü saat 20.00’de evinde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Adana temsilcisi, sosyal medya hesabından maçın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Bilet fiyatları şu şekilde:

Batı tribün üst: 200 TL

Batı tribün alt: 103-104 blok 400 TL, 102-105 blok 300 TL, 101-106 blok 200 TL

Maraton üst: 180 TL

Maraton alt: 118 blok 400 TL, 117-119 blok 350 TL, 116-120 blok 300 TL, 115-121 blok 275 TL, 114-122 blok 170 TL

Güney kale arkası alt: 135 TL

Güney kale arkası üst: 110 TL

Kuzey kale arkası alt: 135 TL

Kuze kale arkası üst: 110 TL

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Güney balkon: 200 TL

Kuzey balkon: 200 TL

Misafir tribünü: 140 TL