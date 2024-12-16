Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında bugün oynanacak Adana Demirspor-Beşiktaş karşılaşmasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Bülent Birincioğlu oldu.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında bugün Adana Demirspor, Beşiktaş’ı konuk edecek. Müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Çakır’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Samet Çavuş yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alpaslan Şen olacak.

Söz konusu mücadelede VAR koltuğunda Bülent Birincioğlu oturacak. Birincioğlu’na AVAR olarak Esat Sancaktar eşlik edecek.