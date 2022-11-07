Adana Demirspor kulübü, sezon başında Mario Balotelli’in ayrılmasının ardından Artem Dzyuba ile 1+1 yıllığına transfer etmişti. Kulüpten yapılan açıklamada, Dzyuba’ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı. Artem Dyzuba, Adana Demirspor’la 5 maça çıkarken, Fenerbahçe’ye gol atmıştı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor’da sezon başına Balotelli’in yokluğunu doldurmak için transfer edilen Artem Dzyuba’nın sözleşmesi feshedildi.

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