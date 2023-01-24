27 Ocak Cuma: Barış Mahallesi, Şehit Jandarma Er Fettah Çevikoğlu Çocuk ve Dinlenme Parkı/ Seyhan

11.00-14.00 saatleri arasında düzenlenecek etkinliklerin tarih ve yerleri şöyle:

25 Ocak -2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Şenlikte, çocuklara yönelik geleneksel oyunlar, yüz boyama, futbol ve basketbol etkinliği ile teknoloji otobüsünün yer aldığı eğlence programları yer alıyor.

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