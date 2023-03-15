Adana Çiftçiler Birliği’nin 46. Olağan Genel Kurul Toplantısında, Başkanlığa yeniden Mutlu Doğru seçilerek güven tazeledi. Başkan Doğru, kapalı yeraltı basınçlı sulama projesinin Türkiye’de, Adana’da ve Çukurova’da hayata geçmesi gerektiğini söyledi. .

Adana Çiftçiler Birliği’nin 46. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti. Tek liste ile seçilme gidilen genel kurulda mevcut başkan Mutlu Doğru güven tazeledi.

Türkiye’nin dünyayla beraber büyük bir pandemi süreci yaşadığını vurgulayan Mutlu Doğru,” Bu pandemi sürecinde tarımın önemi hepimiz tarafından biliniyordu. Ama birçok çevre, tarafından çok daha iyi bilinir oldu. Ama bu afet, bu pandemi süreci bitti derken, maalesef bildiğiniz gibi 6 Şubat tarihinde ilimizi de içinde alan bölgede 11 şehirde çok daha büyük bir afet yaşadık. Deprem felaketinde maalesef 48 binden fazla vatandaşımızı kaybettik" dedi.

Üniversite yapılan araştırmalarda 100 litre barajdan su bırakıldığında 25 litresinin tarlaya ulaşabildiğini aktaran Doğru,” Yolda gelirken kanalının kırıklığı, güneşten havalandırması yani uçması suyun buharlaşması ve diğer yollardan dolayı yok oluyor. O halde 1950’li yıllarda yapılmış ki , o dönemin şartlarıyla çok iyiydi. Fakat şuanda teknoloji değişti. Kapalı yeraltı basınçlı sulama projesinin, Türkiye’de, Adana’da Çukurova’da hayata geçmesi lazım. Bu proje sayesinde bir kere enerji harcamayacağız. Aramızda karpuz, kavun, domates eken üreticiler var. Damlamayla bahçe yapan var, enerji harcamadan siteme bağlanıp direkt suyunuzu basınçlı alacaksanız. Suyumuz yolda kaybolmayacak, bir damla su ziyan olmayacak drenajlar da boş kalacak. O drenajları, kanalları hepsini düşünün. Tamamı hatta tarım toprağı haline getirebileceğiz” diye konuştu.