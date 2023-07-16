Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, “Ayçiçeğine talep az, fiyatı 10-11 TL ile geçen yılın altında” dedi.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Çukurova’da ayçiçeğinin özellikle susuz kıraç bölgelerde buğdaya alternatif olduğunu ve her yıl da getirisinden dolayı ekim alanlarının arttığını bildirdi. Bu yıl Adana’da yaklaşık 750 bin dekar ayçiçeği ekiminden ilkbahar yağışlarının da olumlu etkisiyle 240 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirten Doğru, “Ancak bu yıl buğday, arpa ve mısırda 30 Nisan 2023 tarihine, ayçiçeği çekirdeği ve ham ayçiçek yağında ise 31 Mayıs 2023 tarihine kadar gümrük vergileri sıfır olduğu için sanayiciler tedariklerini yurt dışından yaparak, hasada tüm ürünlerde devir stoku ile girmişlerdir” dedi.

Doğru, yurt dışı emtia fiyatlarının düşmesi ve gümrük vergilerinin yükseltilmesinde geç kalındığını savunarak, “Bu nedenle maalesef buğday, arpa ve ayçiçeğinde hasada depo ve siloların dolu olarak girmemize neden olmuş ve hasat zamanı iç talebi ve fiyatları da düşürmüştür” ifadelerine yer verdi.

Bunun yanında ayçiçeği yağı fiyatlarında yaşanan düşüşlerin devam edeceği beklentisi ile yağ sanayicilerinin hasatta piyasaya girmekten ve fiyat vermekten, mal almaktan çekindiğini belirten Mutlu Doğru, şöyle devam etti:

“Şu anda Adana’da talebin çok az olduğu ayçiçeği piyasasında fiyatlar yüzde 43 randıman için 10-11 TL arasında değişmektedir. Halbuki geçen yıl Adana’da çiftçinin fiyat beklentisi 14 TL idi ve Çukobirlik 10.30 TL olarak açıkladığı ilk fiyatı önce 10.80’e ve en son ağustos ayında ise 11.25 TL’ye yükseltmişti. Tüm bu olumsuzlukların yanında finansmana ulaşmakta zorluk çeken ve özel bankalardaki kredileri kapalı olan sanayiciler, mal alımı için yeterli kaynak bulamamaktan da şikayet etmektedir.”

Mutlu Doğru, yem sanayiinde ise yem üretimi ve satışlarının inek kesimleri ve maliyetler nedeniyle üreticilerin beslemede tasarrufa gitmelerine dayalı olarak geçen yılla karşılaştırıldığında geriye gittiğini ve bu nedenle de buğday, arpa, mısır ve ayçiçeği gibi ürünler ve artıklarının yem sanayiinde kullanım talebinde düşüşler gözlendiğini vurguladı. Doğru, ayçiçeği hasadının Adana’dan başladığı bugünlerde ülke genelinde hasadın başlayıp fiyatların çiftçi açısından olumlu düzeyde oluşması ve piyasanın çalışması için 6 maddelik önlem paketini ise şöyle açıkladı:

“1. Ayçiçeği fiyatlarına müdahale edecek kamu kurumu olmadığından Trakya Birlik, Çukobirlik ve Antbirlik gibi tarım satış ve kredi kooperatifleri aracılığıyla fiyat açıklanarak mal alımına gidilmesi ve bu kooperatiflere kamu bankaları aracılığıyla finansman sağlanmalı.

2. İthal ayçiçeği çekirdeği ve ham yağı için referans fiyat belirlenerek bu fiyat üzerinden gümrük vergisi uygulanmalı.

3. Sanayici ve tüccarların depolarında yaklaşık 3-4 aylık ithal ürün stoku olduğundan bu stoğun bitimindeki mal tedariği için yerli mal alan sanayiciye 3 aylık uygun faizli kredi imkanı tanınmalı.

4. Geçmiş yıllarda çeltikte ve ayçiçeğinde uygulanan ve çok etkili olan yerli mal alımının yüzde 50’si kadar gümrüksüz ithalat izni verilmeli.

5. Dahilde İşleme Rejimi çerçevesinde ihraç kaydıyla ithalata yerli mal alım şartı getirilmeli.

6. Ayçiçeği çekirdeği ve ham yağı ithalatı üzerindeki maksimum düzeyde olan gümrük vergisi oranlarının yanında ton başına sabit miktarda da ilave vergi konulmalı.”