Adana’nın Ceyhan ilçesinde “Deprem sonrasında psikolojik sağlamlık” semineri verildi.

İlçede Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Psikolojik Danışman Cansu Memişoğlu’nun katılımıyla depremden etkilenen vatandaşlara “Deprem sonrasında psikolojik sağlamlık” semineri verildi. Bir çok kişinin katıldığı seminerde Memişoğlu, depremden etkilenen vatandaşların aile ve yakınları ile bir arada bulunmalarının mevcut durumla baş etme gücünü arttıracağını ifade etti.

Doğal afetlerin insanlar üzerinde travmatik etkilerinin olduğunun altını çizen Memişoğlu, “Deprem, ani ve beklenmedik olmasından dolayı travmatik etkileri olabilecek bir doğal afettir. Kişinin doğal afeti doğrudan yaşaması, olaya tanıklık etmiş olması, bir yakınını kaybetmesi, bir yakınının yaralanmış olması, olaylara yardım eden kişi olması, video izlemesi ile de olumsuz etkilenmesi mümkün olup doğaldır” dedi.

Depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Ceyhan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ata Akgün ise , “Kahramanmaraş merkezli yaşanılan depremlerde ülke olarak maalesef büyük bir felaketle karşı karşıya geldik. Halk eğitim merkezi olarak ilk günden bugüne kadar yaraları sarmak için büyük çaba harcadık. Bu süreçte depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek çok önemli. Bugünde depremden etkilenen usta öğreticilerimizin, kursiyerlerimizin ve vatandaşlarımızın psikolojilerini toparlamaları amacıyla bu semineri düzenledik“ ifadelerini kullandı.