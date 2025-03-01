Adana Büyükşehir Belediyesi, kentteki geçici tarım işçilerine yönelik sağlık hizmeti ve bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü tarafından Göçmen Koordinasyon ve Uyum Merkezi hizmetlerinin yaygınlaştırılması, ulaşılabilirliğin artırılması, göçmen ve yerel halktan daha fazla ihtiyaç sahibine ulaşılabilmesi için dezavantajlı bölgelerde saha çalışmaları sürdürülüyor.

Engelli ve Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Evde Bakım ve Sağlık Taraması Hizmetleri kapsamında Adana Büyükşehir Belediyesi ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM) ile ortak yapılan çalışmayla, Karataş ilçesi Bahçe Mahallesi’ndeki tarım alanlarındaki çadırlarda zorlu koşullarda yaşayan tarım işçilerine sağlık hizmeti sunuldu.

Ziyaretler kapsamında temel sağlık hizmetlerine erişimde sıkıntı yaşayan vatandaşlara yönelik evde bakım ve sağlık bilgilendirme hizmetleri, kadın ve çocuk hastalıkları, üreme sağlığına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme çalışmaları, belediye sağlık hizmetleri sunumu, gezici kuaför aracı ile saç kesimi yapıldı. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere hijyen kiti dağıtımı gerçekleştirildi. Soğuk hava şartları sebebiyle bölge sakinlerine çorba dağıtımı da yapıldı.

Sağlık hizmetleri, aylık periyotlar halinde dezavantajlı bölgelerde uygulanmaya devam edilecek.