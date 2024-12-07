Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya ülkelerinden çok önce Türk kadınına tanıdığı seçme ve seçilme hakkının yıldönümünde Adana Büyükşehir Belediyesince kadınlara yönelik söyleşi ve atölye etkinliği düzenlendi.

ADANA (İGFA) - Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından 5 Aralık 1934'te kadına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 90. yıldönümünde, Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğiyle “Kadının İnsan Hakları Atölyesi” etkinliği gerçekleştirdi.

Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde yer alan Adana Kadın Akademisi Kadın Danışma Merkezi’nde göçmen kadınlar ile gerçekleştirilen atölye çalışmasında, Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Ayten Dolançay şunları söyledi: “Amacımız bu şehirde yaşayan tüm kadınlarla ortaklaşarak; dertlerinde, tasalarında yanlarında olduğumuzu belirtmek. Bugünkü atölyemiz ‘25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele 16 Günlük Aktivizm’ etkinlikleri kapsamında yer almaktadır.

Maalesef ülkemizde ve şehrimizde kadına yönelik şiddet çok fazla. Bizler de şiddetin karşısında durarak ‘Şiddete Hayır’ diyoruz ve belediyemizin üzerine düşen her alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadının ekonomik yönden güçlendirilmesi, eğitim ve araştırma çalışmaları başta olmak üzere psiko-sosyal destek çalışmaları yürütüyoruz. 5 Aralık Kadının Seçme ve Seçilme Hakkı kadının iradesi anlamında çok önemli bir tarihtir. Hep birlikte bugün kadının hakları konusu üzerine konuşarak, sosyalleşeceğimiz bir gün yaşayacağız.”