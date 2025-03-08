Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Kadınlarımızın toplumsal yaşamın her alanında; ekonomik dünyada, sosyal hayatta, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer alması; ülkemizin gelişmesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşması açısından büyük önem taşımaktadır.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, “İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan oluşmaktadır. Mümkün müdür ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cismin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça, öteki kısmı göklere yükselebilsin?” diyerek kadın erkek eşitliğinin hayati önemini anlatmıştır.

1857’de ABD’nin New York kentinde 40 bin kadın dokuma işçisinin eşit işe eşit ücret, çalışma saatleri ve doğum izni talepleriyle greve başlamasının ardından grev esnasında çıkan yangında, fabrikaya kilitlenen 129 kadın işçi yaşamını yitirdi. 8 Mart daha sonra dünyada kadınların hak arama mücadelesinin sembol tarihi haline gelmiştir.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, kadın erkek eşitliği sağlanana dek bir hak arama ve emek mücadelesi olarak itici güç görevi yapacaktır.

Adana Büyükşehir Belediyesi olarak kadınlarımızı üretim sürecine kazandırmak, onları ekonomik açıdan güçlendirmek amacıyla kurduğumuz Niyet Akademi, Payhane, Meryem Kadın Kooperatifleri ile kadının hem üretmesini hem de ürettiklerini satmasını sağlıyor, açtığımız Gündüz Bakım Evleri ile çalışan kadınlarımızın yükünü alıyor, hayata daha güçlü ekonomik ve sosyal bağlarla bağlanmalarına katkı sağlıyoruz.

Yine bünyemizde oluşturduğumuz Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığımız tarafından kesintisiz bir şekilde süren eğitimlerle kadınlara; şiddetle mücadele kanallarını, haklarını anlatıyor, toplumda kadın erkek eşitliğine yönelik mücadeleyi sürdürüyoruz.

Kadına yönelik psikolojik, duygusal, ekonomik, sosyal, örtülü ve açıktan her türlü şiddetin bugün karşısında durduğumuz gibi yarın da karşısında duracağımızı yüksek sesle bir kez daha söylüyor, adalet politikalarının kadınlarımızı koruma kalkanına alacağı günleri ümit ediyorum.

8 Mart’ların hak arama mücadelesi olarak gündeme geldiği değil, kadınlarımızın şiddetten uzak, her konuda eşit vatandaşlar olarak kutlama yaptığı günler olmasını umut ediyor ve diliyorum. Bu yolda çalışmaktan ve çaba harcamaktan asla taviz vermeyeceğiz."