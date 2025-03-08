Zeydan Karalar ve Dr. Yunus Emre Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen protokol imza töreninde, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda kararlı mesajlar verildi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şubesi arasında, uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele protokolü imzalandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım’ın katıldığı protokol imza töreni, Adana Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi.

SEYHAN BELEDİYESİ’NDE BAŞLAYAN MÜCADELE GENİŞLİYOR

Başkan Zeydan Karalar, Yeşilay’a ve özellikle Adana Şube Başkanı Dr. Yunus Emre Yıldırım’a, protokolün imzalanmasında gösterdikleri gayretten ötürü teşekkür ederek başladığı konuşmasında, 11 yıl önce uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele için Seyhan Belediyesi’nde başlayan ve günümüze uzanan çalışmalara değindi.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON MERKEZİ YAPACAĞIZ

Başkan Zeydan Karalar şöyle devam etti: “Özellikle madde kullanımının artacağını yıllar önce tespit etmiştik. O zaman 17 dönüm alanda Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele Merkezi açmak için harekete geçtik ama yer tahsisi konusunda yaşanan problem sonucu bunu hayata geçiremedik. Çok sayıda yerde madde bağımlılığıyla ilgili, çok değerli akademisyenlerin katılımıyla seminerler, çalıştaylar, toplantılar düzenledik. Madde bağımlısı vatandaşlarımızın ailelerini de toplayarak geniş katılımlı çalışmalar gerçekleştirdik, benzer çok sayıda faaliyet yaptık.

Bugün imzaladığımız protokolle Yeşilay’la birlikte uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede elimizden ne geliyorsa yapmaya devam edeceğiz. Benim Adana’ya bir Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Merkezi yapma isteğim var. İnşallah bu dönem yapacağız. Biz, bağımlılığın panzehiri olan spora da çok önem veriyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin spor yapması için bütün olanaklarımızla çaba gösteriyoruz. Adana bu protokolle Türkiye’ye de örnek olacaktır. Bu hayati konuya basınımızın, medyamızın böylesine önem verip katılım göstermesinden dolayı da kedilerine çok teşekkür ediyorum.”

BAŞKAN ZEYDAN KARALAR’A KONUYA HASSASİYETİNDEN ÖTÜRÜ TEŞEKKÜR EDİYORUM

Uyuşturucu ile mücadele eden, bu işe çok önem veren Adana Büyükşehir Belediyesi ile uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele konusunda protokol imzalamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Dr. Yunus Emre Yıldırım, başta Başkan Zeydan Karalar olmak üzere, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.