Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Adana’daki arama-kurtarma çalışmalarında büyük özveriyle çalışırken, daha zor durumda olan şehirlere de destek gönderiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi yol, itfaiye ve zabıta daire başkanlıklarına bağlı ekipler, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri bir yandan Adana’daki arama-kurtarma çalışmalarında büyük özveriyle çalışırken, daha zor durumda olan şehirlere de destek gönderiyor. Adana Büyükşehir Belediyesi yol, itfaiye ve zabıta daire başkanlıklarına bağlı ekipler, Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına destek olmak için yola çıktı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, depremde yıkılan binaların enkazlarında yürütülen çalışmaları titizlikle incelemeye devam ediyor. Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ait iş makineleri, vinçler, kamyonlar, kurtarma elamanları enkazlarda 7/24 çalışmayı sürdürüyor.

Başkan Zeydan Karalar, enkazlarda çalışan gönüllü ve görevlilere teşekkür etti.

Öte yandan Almanya’dan yardım için gelecek olan NAVIS’in öncü ekibi Adana’ya ulaştı. Öncü ekip Başkan Zeydan Karalar’ı ziyaret etti. Başkan Zeydan Karalar, “Daha sonra gelecek ekipler seyyar hastane ve sağlık malzemeleri konusunda yardımcı olacak ve pis suyu içme suyuna çeviren ekipmanlarıyla çalışma yapacaklar” dedi.

Hasar tespit için sahadalar

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin tüm mühendis ve mimarları, İnşaat Mühendisleri Odası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte Adana’da hasar tespit çalışmalarında sahada görev yapıyor.

Afetin ilk gününden itibaren ücretsiz hizmet veren metro ve belediye otobüsleri, vatandaşı ücretsiz taşımaya devam ediyor.

Deprem toplanma alanları ve çadırlarda kalan Adanalılara sıcak yemek desteği sağlanıyor.

Adanalı Halil Baş, eşi Meral, 10 aylık bebekleri Umut ve 5,5 yaşındaki kızları Bahar ile 15 gün önce iş için gittiği Antakya’da enkazın altında kaldı.

Antakya Odabaşı Mahallesi’ndeki 4 katlı İster Apartmanı’nda enkaz altında kalan aile enkazdan kurtulduktan sonra geldiği Adana’da TÜYAP Fuar alanına yerleşti.

Barınma ihtiyacı için vatandaşlara açılan yerler şöyle:

ASKİ Atatürk Spor Salonu, Spor Park Yurt Mahallesi, Eral Okulları Türkmenbaşı Kampüsü, TÜYAP Fuar Alanı, Sarıçam Ertuğrul Gazi Mahallesi Gündüz Bakım Evi, Yamaçlı-Güneşli Mahalle Merkezi, Selahattin Eyyubi Mahalle Merkezi, Dumlupınar Mahalle Merkezi, Hadırlı Mahalle Merkezi, Akkapı Niyet Akademi, Barbaros Niyet Akademi, Cumhuriyet Parkı Turgut Özal Niyet Akademi, Kent Meydanı Sucuzade Mahallesi, Beyazevler Yalçınpark Okuma Salonu, Güneyyıldızı Stadı, Karaisalı Hacı Aldatmaz Spor Salonu, Karaisalı Niyet Akademi, Yumurtalık Niyet Akademi, Karataş Kurs Merkezi, Aladağ İtfaiye Binası, Kozan Sır Elif Gündüz Bakım Evi, Ceyhan İtfaiye Binası, İmamoğlu Niyet Akademi, Merkez Park Derman, Bahçeşehir Koleji, Uğur Okulları, Altıneller 100. Yıl ve Mavi Bulvar Kampüsü, Eral İlkokulu ve Ortaokulu, Minecan Anaokulu, Adana Koleji, Adana Final Okulları,