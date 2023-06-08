Adana Büyükşehir Belediyesi gündüz bakımevlerinde eğitim gören miniklerin yıl sonu gösterisi ve mezuniyet töreni yapıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Salonu’nda gündüz bakımevlerinde eğitim gören minikler için yapılan mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Birinden farklı gösterilerin sunulduğu programda, aileler de çocuklarını heyecanla izledi. Törene Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’da katılarak hem miniklerin hemde ailelerin heyecanına ortak oldu.

Burada bir konuşma yapan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kreşlerin kadınların çalışma hayatında bulunabilmeleri için ve toplumsal gelişim adına büyük önem taşıdığını, kurum bünyesinde kreş sayısını artırmak için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Başkan Zeydan Karalar, Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Eğitimdir ki bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” sözünü hatırlatarak, henüz eğitim hayatlarının en başında olan çocukların ahlaklı, ülkesine, milletine bağlı, yararlı işler yapan nesiller olarak yetişmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini söyledi.