Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Olof Palme International Center tarafından düzenlenen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’nin “Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama” kategorisinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi" ile ödül aldı.

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV) ve Olof Palme International Center tarafından düzenlenen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri’nin “Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Artırılması Yolunda Sunulan En İyi Uygulama” kategorisinde Adana Büyükşehir Belediyesi, Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi" ile ödül aldı.

SODEV, Türkiye çapındaki belediyelerin cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik, İsveç merkezli Olof Palme International Center iş birliğiyle organize edilen Cinsiyet Eşitlikçi Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu. İstanbul’da yapılan ödül törenine SODEV yöneticilerinin yanı sıra Türkiye çapındaki çok sayıda belediye başkanı, yöneticileri ve çalışanları katıldı. Türkiye’nin sosyal demokrat belediyelerinin kentsel hizmetlerinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve özgürlük ilişkisinden hareketle kadınların ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda toplumsal statülerini yükseltmek, korumak, sorunlarının çözülmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olmak ve kadınların toplumun her alanında güçlenmesine destek olmak amacıyla sunulan en iyi uygulamalar ödülleri 13 kategoride dağıtıldı.

Yerel Yönetimlerin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Duyarlılığı Kapasitesinin Arttırılması Yolunda En İyi Uygulama kategorisinde Adana Büyükşehir Belediyesi, “Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi” ile ödül aldı. Ödül Törenine Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Türkan Eşli ile ilgili bürokratlar katıldı.

Şiddetin hiçbir türüne hoşgörü yok

Belediyeler İçin Kadına Yönelik Hane İçi Şiddetle İlgili Kurum Politikası Geliştirme ve Uygulama Rehberi Pilot Uygulaması Projesi’nde Adana Büyükşehir Belediyesi 12 pilot belediyeden biri olarak seçilmişti. Adana Büyükşehir Belediyesi ‘’Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberi” çalışmalarını tamamladı ve Belediye Meclis kararı ile Adana Büyükşehir Belediyesi Çalışanlara Yönelik Hane İçi Şiddet Politika Rehberini oluşturdu.

Proje çerçevesinde, hane içi şiddetle mücadele, politika geliştirme ve uygulama sorumluluğu üstlenmesi için “İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Geliştirme Komisyonu” oluşturuldu.

Komisyon kararlarına göre Adana Belediyesi çalışanlara eşitlik ilkesi ile sağlıklı, güvenli bir ortamda, dayanışma kültürü ile destek ve yardım alabilecekleri, şiddetin hiçbir türüne hoşgörü göstermeyen bir işyeri ortamı sağlamayı amaçlıyor. Şiddete maruz kalan çalışanın hukuki, psikolojik ve tıbbi destek almaları sağlanırken; güvenlik ve koruma edinme, yeni ev bulma, danışmanlık ve sağlık hizmeti alma ya da diğer gerekli konularla ilgilenmesi amacıyla yılda toplam 10 güne kadar ücretli izin verilerek, esnek çalışma saatleri uygulanacak.

Kadına yönelik hane içi şiddet politikasının etkin olabilmesi için belediyenin tüm birimlerine ve iştiraklerine kadın ve erkekler için eğitimler verilmektedir. Adana Büyükşehir Belediyesi Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesiyle İlgili Kurum İçi İlk Etap Eğitimler verdi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü çerçevesinde Rehber ve İş Yerinde Hane İçi Şiddetle Mücadele Politika Geliştirme Komisyonu ile ilgili bilgilendirme amacı ile belediyenin tüm birimlerine afiş asıldı ve sticker yapıştırıldı. Ayrıca bu çalışmalara yönelik kurumsal politika geliştirmek, yol haritası belirlemek ve kurumun bu alandaki çalışmalarını geliştirmek amacı ile çalışanlara hane içi şiddet/Kadına yönelik şiddet ile ilgili anket düzenleniyor.