Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Mersin Yenişehir Belediyesi’nin davetlisi olarak Mersin turnesine gidiyor. Adana Şehir Tiyatroları, Phillip King’in yazdığı Hüseyin İnan Biçer’in yönetttiği ‘Papaz Kaçtı’ isimli oyun ile 9 Aralık 2024 Pazartesi günü Mersin Yenişehirli tiyatroseverler için perdelerini açacak.

İkinci Dünya Savaşı devam ederken İngiiltere’nin küçük bir köyünde Lionel ve eşi Penelope’nin evinde geçen, neredeyse her şeyin birbirine karıştığı tuhaf bir hikaye. Olaylar, komşuları Skillon’un Lionel ve eşi Penelope’yi ziyarete gelişiyle başlar ve içinden çıkılmaz bir komediye dönüşür. Dolantı komedisi türündeki oyunu Adana Şehir Tiyatrolarının deneyimli oyuncusu Hüseyin İnan Biçer yönetirken, Gizem Gülüş Koçoğlu, Doğukaan Uğurlugülbüken, Tufan Naharcı, Nermin Sanberk, Nimet Görkem Kayar, Mehmet Avcı, Başar Uğur, Feridun Yıldırım, Orhan Kuşçu, Haydar Şahin oynadılar.

Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Şube Müdürü Hüseyin Şapkalı, Yenişehir Belediyesine turne yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi. Davetleri için Mersin Yenişehir Belediyesine teşekkür ederken, sanata ve Sanatçıya verdiği desteklerden dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar’a, çok teşekkür ettiğini söyledi.

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Seyfettin Süha Erol ise tiyatro yapılanmalarının çoğalması ve sağlıklı işlemesi için turnelerin önemli olduğunu vurgularken ‘Papaz Kaçtı’ isimli oyunlarını mersinde sahneleyecek olduklarından dolayı duydukları heyecanı dile getirdi.

Oyun, 9 Aralık Pazartesi günü Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 20:00’da başlayacak.