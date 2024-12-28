Adana Büyükşehir Belediyesi’nce her sene düzenlenen yılbaşı konseptli Kadın Emeği Pazarı bu yıl da 20-21-22 Aralık tarihlerinde Atatürk Parkı Ziyapaşa Bulvarı’nda kuruldu.ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak, ekonomik olarak güçlenmelerine olanak tanımak üzere “Ürettikçe Hep Güçlü” sloganıyla yılbaşı konseptli kadın emeği pazarını kurdu.

Atatürk Parkı’nda ziyaretçilerini ağırlayan pazarda kadın kooperatifleri, kadın girişimci ve kadın üreticiler tarafından üretilen el emeği takı, örgü, tığ, dikiş, süsleme, boyama, çanta yapımı, örgü bebek, kanaviçe, seramik, çini, mum, doğal taş süsleme, cam, resim ve benzeri alanlarda üretilen birbirinden farklı ürünler satışa sunuldu. Adanalılar, yılbaşında sevdiklerine, özgün hediye eşya almak için Kadın Emeği Pazarı’ndan alışveriş yaptı.

Kadın Emeği Pazarı’nda kurulan yılbaşı ağacına, kadın daire tarafından toplumsal cinsiyet eşitliğine vurgu yapmak için hazırlanan kartlar, üretici kadınlar ve ziyaretçiler tarafından asıldı.

Ayrıca ziyaretçilere ve üretici kadınlara Adana Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığının kadın ve çocuk alanında yaptığı çalışmalara dair bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Kadın Emeği Pazarı 3 gün süreyle Adanalılarla buluştu.