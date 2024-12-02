Adana Büyükşehir Belediyesi, Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve ABD Dış İlişkiler Departmanı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu iş birliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında Adana’da 10 dönüm alan üzerinde açılan serada güneş enerjisiyle ısıtma ve soğutma gerçekleştirilecek. Yarısı göçle gelen olmak üzere 111 kadının istihdam edileceği serada 70 çeşit süs bitkisi yetiştirilecek.

Adana Büyükşehir Belediyesi; Meryem Kadın Kooperatifi’nin yer aldığı proje kapsamında üretilecek çiçekleri, Adana’nın güzelleştirilmesinde, çiçeklendirilmesinde ve peyzajında kullanacak. Güneş Enerjisiyle Çalışan Akıllı Sera açılışına Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, IOM ve ABD Dış İlişkiler Departmanı Nüfus Mülteciler ve Göç Bürosu temsilcileri, siyasiler ile Adanalılar katıldı.

Adana’nın, nüfusa oranla en fazla mülteci alan şehirler sıralamasında 5. olduğunu açıklayan Başkan Zeydan Karalar, Seyhan Belediyesi’nden bu yana kadına istihdam sağlayan, kadını güçlendirmeye yönelik projeler yaptıklarını anlattı.

Başkan Zeydan Karalar, şunları söyledi:

“Kadına yönelik sosyal projelerimiz hem merkez hem de kırsal ilçelerde sürecek. Kadın istihdamına destek vermeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte 111 kadın otobüs şoförü de alacağız. Ehliyeti uygun olmayanlara, gerekli ehliyetleri almaları için eğitim de vereceğiz. Niyet Akademi’de kadınların meslek öğrenmesiyle ilgili kurslar veriyoruz. Kadın Danışma Merkezi’ni açtık. Gündüz Bakımevlerinde kadınlarımızın çalışma hayatında daha fazla yer alabilmelerini sağlıyoruz. Kırsalda üretim yapan kadınlara milyonlarca fide ve farklı destekler vererek, köyden kente göçü önlemeyi, kadını bulunduğu yerde güçlü kılmayı hedefleyen işler yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, kadının toplumda yükselmesi, üretimde, ekonomide, cemiyet hayatında, yaşama dair her alanda yer alması konusundaki hassasiyetine uygun hareket etmeyi sürdüreceğiz.”

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin çiçek tedarikini, açılışını gerçekleştirdikleri seradan yapacağını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, kadınların yanında olmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Bu tür projelerin küresel ısınmaya ve sera gazı oluşmasına karşı mücadelenin de önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Başkan Karalar, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin güneş enerjisinden elektrik üretimine önem verdiğini, yılda 150 MW’lık üretimi hedeflediğini, bunun gerçekleşmesi halinde hem belediyenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanacağını hem de bir o kadar elektriğin satışının gerçekleştirilerek belediyeye gelir elde edileceğini açıkladı.

Konuşmaların ardından seranın açılışı yapıldı. Başkan Zeydan Karalar, konuklara Mustafa Kemal Atatürk’ün çok sevdiği ve Atatürk Çiçeği olarak adlandırılan çiçeklerden hediye etti.