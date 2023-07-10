Adana Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı çalışmalarında meclis üyeleri sivrisinekle mücadelenin yetersizliğini gündeme getirdiler.

Zeydan Karalar’ın katılmadığı meclis toplantısı Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkanvekili Mustafa Bayar tarafından açıldı. Gündem dışı söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, “Aylardır bu kürsüden söylüyoruz. Sinek, sinek, sinek. Sayın Başkan sinekle mücadelede sınıfta kaldınız. Vatandaş mağdur, hepimiz mağduruz. O kadar söyledik zamanında geç kalmadan bu işi çözün diye. Gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum, sıkıntı nedir? Onlarca ziraat ve çevre mühendis var. Hepsinin uzmanlık alanı bu alan. Bir türlü bitmedi bu sorun. İlaç almadınız mı? Ekip sayısı mı az?”

Demirdağ şöyle devam etti:

“Buradan İlçe Belediye başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Karataş Belediye Başkanımız Necip Topuz Beye, Karaisalı Belediye Başkanımız Saadettin Aslan Beye, vatandaşlarımızın sesine kulak vererek kendi imkanları ölçüsünde, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yapması geren ilaçlama işini bu belediyelerimiz yerine getirmektedir. Belediye başkanlarımız, ilaçlama işini, Büyükşehir devrederse kendileri yapacaklar. Bu konuda ağırlıklı bir görüş birliği mevcuttur.”

Yüreğir Belediye Başkanı M.Fatih Kocaispir, Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe, meclis üyesi Şehmuz Uçar da sinekle mücadelenin yetersizliğini anlattılar.

Diğer konuşmaların tamamlanmasından sonra gündemlere geçildi. Gündemde bulunan ve tekliflerden oluşan 2 madde, ilgili komisyonlara oybirliği ile havale edildi.