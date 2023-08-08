Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Ağustos ayının ilk oturumunda, depremde zarar görmesi sonucu dün kontrollü yıkımı gerçekleştirilen 1948 yılında yapılan 75. Yıl Sanat Galerisi’ni gündeme getiren MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, “Yıkılan bir bina değil kentin tarihi, sosyal, kültürel bir hafızasıydı” dedi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmalarda söz alan MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, 75. Yıl Sanat Galerisi’nin yıkımını gündeme getirdi. Demirdağ, “75. Yıl Sanat Galerisi dün Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sessiz sedasız yıkıldı. 1948 yılında mimar Jansen’in önerisiyle yanındaki eklentilerle birlikte Şehir Oteli olarak planlanıp inşa edilmişti. Zor sosyo-ekonomik şartlarda Cumhuriyet döneminin Adana’ya bir kazanımıydı. Değerini ancak kendini Adanalı hissedenler bilebilir. Yıkılan bir bina değil, kentin tarihi, sosyal, kültürel bir hafızasıydı” dedi.

“O hafıza bize şunları anlatıyor” diyen Demirdağ, “ Giriş bölümünde 1950-1960 arasında düğünler, balolar düzenlenirdi. Yapı proje gereği Atatürk Parkı’nı geniş göstermesi amacıyla salon olarak konumlandırıldı. Eski bir mimari olması vesilesiyle yüksek tavanlıydı. Bugün bile örneğine rastlamak kolay değil. Eklentileriyle birlikte 1963’de Çukurova Koleji olarak hizmete girdi. Daha sonra Adana İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi’ne dönüştürüldü. AİTİA, 1973 yılında kurulan Çukurova Üniversitesi’nin ‘ana’sıydı. Ters L şeklindeki mimariden geriye sadece bu yapı kalmıştı. Yerli-yabancı tanınmış sanatçıların sergi ve etkinliğine sahne oldu. Yakın tarihte yıllarca sanat galerisi ve konservatuar olarak hizmet verdi. Depremde zarar gördüğü gerekçesiyle yıkıldı. Topu topu tek katlı bir binaydı; güçlendirilip restore edilerek yaşatılamaz mıydı? Yerine yenisi yapılsa dahi kent tarihindeki boşluğunu doldurmaya yetecek mi? Maalesef dün Adana’nın ruhundan bir parça daha eksiltildi. Biz buna cahil cesareti de diyoruz. 1972’de yapılan Balcalı Hastanesi için kıyameti koparanlar buna ne diyecekler?”ifadelerini kullandı.

Yapılan diğer gündem dışı konuşmalardan sonra gündemlere geçildi. Toplam 15 maddeden oluşan Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Ağustos ayı gündemindeki tekliflerden oluşan ilk dört madde ilgili komisyonlara oy birliğiyle havale edildi.