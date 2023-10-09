Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi Ekim ayı meclis çalışmaları yine tartışmalı başladı.

Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi Başkan Zeydan Karalar’ın katılımı ile başladı. Başkan Karalar, Filistin’de yaşanan katliamını dile getirerek, kanın bir an önce durdurulmasını istedi. Adana’da Eylül ve Ekim ayında iki festival gerçekleştirildiğini belirten Karalar, Altın Koza Film Festivali gibi 7. Uluslararası Lezzet Festivali’nin de Adana’nın marka şehir olmasını sağladığını söyledi.

Karalar şöyle devam etti:

“Lezzet Festivalinin marka olmasının nedeni sadece Adana’nın kebabı değil aynı zamanda tarladan sofraya gelen ürünler ile hanımlarımızın elinin de çok lezzetli olmasıdır. Ayrıca Adanalıların da güler yüzlü oluşu da bir etken olmuştur. Festivaller nedeniyle Adana’ya gelen turist sayısında çok önemli artışlar oldu. Pandemi ve son depremler olmasaydı Adana’yı çok daha fazla turist gelecekti.”

MHP Grup Başkanvekili Cemal Demirdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Vedat Gündoğan ile Saimbeyli Belediye Başkanı Mustafa Şahin Gökçe de Adana ve ilçeleriyle ilgili sorunları dile getirdi.

Karalar, “Adana’da o kadar çok yol yapılıyor ki, 20-25 yıldır dokunulmayan yollara asfalt dökülüyor. Hiçbir dönemde bu kadar yo çalışması görülmedi. Bugüne kadar 100 bin ton asfalt çalışması yaptık” dedi.

Karalar, diğer eleştirilere de cevaplar verdikten sonra gündemlere geçildi. Gündemde bulunan ve tekliflerden oluşan ilk 8 madde ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediyesi çalışmalarına yarın saat 14.00’te devam edecek.