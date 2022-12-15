Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 2022 yılının son toplantısını gerçekleştirdi.

Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Akgedik tarafından açılan mecliste gündem dışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Serdar Seyhan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen cezayı eleştirerek, "Buna sessiz mi kalacağız. Bu kararı şiddetle kınıyor ve protesto ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da Serdar Seyhan’a cevap vererek, "Yargı süreci devam eden bir olay hakkında konuşulmasını doğru bulmuyoruz" diye konuştu.

Daha sonra gündemlere geçildi. 14 komisyon raporu mecliste kabul edilirken, 4 teklif de ilgili komisyonlara havale edildi.

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi 9 Ocak 2023 tarihinde toplanmak üzere 2022 çalışmalarını sonlandırdı.