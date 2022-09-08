Coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliği ile gastronomi dünyasının vazgeçilmez durağı haline gelen Adana, bir kez daha büyük lezzet buluşmasına hazırlanıyor. Bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-8-9 Ekim tarihlerinde bir yandan lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak, bir yandan da konferansları ve özel etkinlikleri ile Adana’nın mutfak mirasına ışık tutacak.

Coğrafi, tarihi ve kültürel zenginliği ile gastronomi dünyasının vazgeçilmez durağı haline gelen Adana, bir kez daha büyük lezzet buluşmasına hazırlanıyor. Bu yıl 6. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali, 7-8-9 Ekim tarihlerinde bir yandan lezzet tutkunlarına ev sahipliği yapacak, bir yandan da konferansları ve özel etkinlikleri ile Adana’nın mutfak mirasına ışık tutacak.

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Adana Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, bu yıl 7-8-9 Ekim tarihlerinde Adana Merkez Park’ta gerçekleştirilecek. Ana teması “Geçmişten Geleceğe Miras: Mutfak” olarak belirlenen festivalin ilk günü Hiltonsa Oteli’nde düzenlenecek konferanslarda alanında uzman ünlü konuklar, şehrin gastronomik değerlerini farklı açılardan ele alacak.

Geçen sene Adanalıların yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanından gelen 285 bin misafiri ağırlayan festival, bu sene de zengin içeriği ve lezzetleri ile yine büyük bir buluşmaya sahne olacak.

Gastro Lezzet Sahnesi, Genç Şefler Yarışması, konferanslar, söyleşiler, atölye çalışmaları ve konser gibi etkinliklerin yanı sıra festivalde yer alacak 100’den fazla Adana markası, şehrin ünlü lezzetlerini misafirlerinin beğenisine sunacak.

Adana Merkez Park’taki festival alanına kurulacak yüzlerce stantta, üç gün boyunca yerel lezzetler ziyaretçilerle buluşurken, tadım etkinlikleri de lezzet tutkunlarına ziyafet ortamı sağlayacak.

Adana’nın gastronomik zenginliklerini gözler önüne sermeye hazırlanan festival, kentin ekonomik hayatına da önemli katkılar sağlayacak.