Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre Adana’da hafta sonuna kadar yağış etkili olacak.

Bir süredir kurak geçen Adana bugün güne yağmurla başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Adana genelinde bugün, Pazartesi, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Pazar günleri yağış olması bekleniyor.

Yağışla birlikte hava sıcaklığı da 25 dereceden 17 dereceye kadar düşecek. Gündüzleri 17 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı geceleri ise 8 dereceye kadar gerileyecek. Bir hafta içinde Salı ve Cumartesi günü ise havanın güneşli ve sıcak olması bekleniyor.