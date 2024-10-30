Adana’da faaliyet gösteren Tatlıcı Köse’nin özel Adana baklavası, Uluslararası Adana Lezzet Festivali’nde yerli ve yabancı turistlerden tam not aldı.

Adana Valiliğinin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri ile odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen 8. Uluslararası Adana Lezzet Festivali, Merkez Park’ta tamamlandı. Festivali 800 bin kişi ziyaret etti.

38 şubeyle faaliyet gösteren Tatlıcı Köse ise Adana Lezzet Festivali’nde stant açarak yerini aldı. Tatlıcı Köse’nin birbirinden taze ve özel tatlıları festivalde binlerce kişi tarafından tüketilerek ağızları tatlandırdı.

Tatlıcı Köse İcra Kurulu Başkanı Muhammet Karahan, "Festivale 800 bin kişi katıldı. Yüzbinlerce insanı standımızda ağırladık ve özellikle Adana baklavası ile birbirinden farklı tatlı çeşitlerimizi ikram ettik. Ürünlerimiz çok beğenildi. Adana’nın festivallerinde olmaya özen gösteriyoruz. Bu özenimiz devam edecek. Festivallerde yerimizi alacağız” dedi.