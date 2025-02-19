Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "Üniversitemizin Yeşil Kampüs olması yolunda mevcut binalarımızın tamamında Güneş Enerji Santrali kurma yolundaki hedeflerimize ulaşmada sona yaklaşmış durumdayız" dedi.

Rektör Sözen, üniversitenin 2026-2030 stratejik planı ve hayata geçireceği projelerle ilgili basın toplantısında gazetecilerle bir araya geldi.

"Akademik kadromuzu güçlendireceğiz"

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin dijital dönüşümü benimsediğini bildiren Rektör Sözen, "Üniversitemiz, eğitimde dijital dönüşümü hızla benimsedi ve bunu daha da ileriye taşımayı hedefliyor. Gelecekte öğrencilerimiz, sadece teorik bilgiyi değil, aynı zamanda pratik becerileri de geliştirebilecekleri teknoloji destekli eğitim alacaklar. Dijital platformlar, sanal laboratuvarlar ve interaktif eğitim materyalleri ile öğrencilerimize modern ve esnek bir öğrenim deneyimi sunacağız. Ayrıca, akademik kadromuzu güçlendirerek, öğretim üyelerinin güncel teknoloji trendlerine adapte olmalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

"Start-up ekosistemimizi genişleteceğiz"

Girişimciliğin üniversitenin önemli bir parçası olacağına vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, daha sonra şunları söyledi:

"Girişimcilik üniversitemizin önemli bir parçası olacak. Öğrencilerimize akademisyenlerimize yenilikçi fikirlerini hayata geçirme fırsatları sunarak, start-up ekosistemimizi genişleteceğiz. Bilimsel ve teknolojik bilgiyle desteklenen girişimcilik projelerini hızlandıracak, girişimcilerin ihtiyaç duyduğu altyapıyı ve mentorluk desteğini sağlayacağız. Üniversitemizde oluşturacağımız hızlandırıcı programlar, geleceğin girişimcilerini yetiştirecek. Öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerini güçlendirerek becerilerini sizler aracılığıyla duyurmaya çalışacağız. Bilim ve teknoloji alanında küresel bir üniversite olma hedefimiz doğrultusunda, uluslararası işbirliklerini artıracağız. Yabancı üniversitelerle ortak araştırma projeleri geliştirecek, öğrenci ve akademisyen değişim programlarını genişleteceğiz. 2025 Ocak ayı itibari ile başlayan yaklaşık 1.5 milyon bütçeli AB projelerimizle daha fazla ortak ülke ve daha fazla akademik iletişim sağlayarak uluslararasılaşma çalışmalarımızı hızlandıracağız. Ayrıca, uluslararası bilimsel konferanslara ev sahipliği yaparak, üniversitemizin küresel anlamda daha fazla tanınmasını sağlayacağız."

"Çevre dostu üniversite olacağız"

Çevre dostu teknolojileri üniversiteye entegre edeceklerini belirten Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, "Bilim ve teknoloji alanında geliştireceğimiz projelerin toplumsal sorunlara çözüm sunmasını sağlayacağız. Çevre dostu teknolojiler, yenilenebilir enerji kaynakları, sürdürülebilir kalkınma alanlarında yapılacak çalışmalar, üniversitemizin toplumsal sorumluluklarını yerine getirmesini sağlayacak. Üniversitemizin bilimsel katkıları yalnızca akademik dünyayla sınırlı kalmayacak, toplumun ihtiyaçları doğrultusunda doğrudan fayda sağlayacaktır. Üniversitemizin Yeşil Kampüs olması yolunda mevcut binalarımızın tamamında Güneş Enerji Santrali kurma yolundaki hedeflerimize ulaşmada sona yaklaşmış durumdayız. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Dünya Bankası destekli GES Santrali kurma projesinin de ihale aşamasına geçmesiyle ‘Kendi elektriğini üreten üniversite’ hedefimize ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı.