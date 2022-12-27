Muratpaşa Belediyesi’nin çeyrek asırlık bir tarihe sahip Adalya Vakfı, olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda, vakfın üniversite öğrencilerine sağladığı bursların, ihtiyacı bulunan ailelere yönelik sosyal desteklerinin yeni yılda da artarak devam edeceği belirtildi.

Muratpaşa Belediyesi’nin çeyrek asırlık bir tarihe sahip Adalya Vakfı, olağan genel kurulunu yaptı. Genel kurulda, vakfın üniversite öğrencilerine sağladığı bursların, ihtiyacı bulunan ailelere yönelik sosyal desteklerinin yeni yılda da artarak devam edeceği belirtildi.

Antalya’da 1995 yılında kurulan Muratpaşa Belediyesi Adalya Vakfı, olağan genel kurulunu vakfın engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programı yürüten Engelsiz Kafesi’nde gerçekleşti. Divan Başkanlığını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın yaptığı genel kurul, saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Genel kurula sunulan faaliyet raporunda Adalya Vakfı’nın geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite öğrencilerine karşılıksız burs verdiği, maddi olarak zor günler geçiren ailelere gıda ve nakdi yardımda bulunduğunu dile getirildi. Bununla birlikte Engelsiz Kafe’nin de engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programlarını sürdürüldüğü belirtildi. Bu çalışmaların 2023’te de artarak devam edeceğinin altı çizildi.

Genel kurulda konuşan Başkan Uysal, Adalya Vakfı’nın Antalya’nın yüz akı kurumlarından biri olduğunu söyledi. Uysal, “Adalya Vakfı, sosyal hizmet veren bir kurum ve bu da bizim bir tercihimiz. Geleceğin Türkiye’sinin doğru örneklerinden biri” dedi.