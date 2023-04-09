Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu’nun göreve başlaması ile birlikte BAÜN yeni yönetiminin akademik alanlarda yaptıkları yeni uygulamalar üniversite personelinde memnuniyet uyandırdı. Rektör Oğurlu ve ekibinin birçok akademik yenilik yanında şimdide uluslararası ve ulusal sempozyum faaliyetleri dikkatleri çekmeye başladı.

Balıkesir Üniversitesinin yeni kurulan Hukuk Fakültesi uluslararası seviyede iki sempozyum ile bu yaz kamuoyu önüne çıkıyor.

BAUN rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu sempozyumlarla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan idare hukuku ve idari yargı uluslararası Sempozyumu-ISALAJ 2023 tarihi ve kültürel varlıkların korunması ile deprem alt temaları hakkında yurt içinden ve yurt dışından akademisyenlerin bildirilerini kabul ediyor. Türkiye’den İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İlimleri Araştırma Merkezi ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde ortak olduğu sempozyuma Özbekistan, Kazakistan ve Azerbaycan’dan da Seçkin üniversiteler sempozyum ortağı olarak katılıyorlar. Bu sempozyumda Türkçe ve İngilizcenin yanında, Rusça ile Özbek, Azerbaycan, Kazak ve Kırgız Türkçeleri ile de sunum yapılabilecek.

İkinci sempozyum ise Fikri Mülkiyet Hakları Uluslararası Sempozyumu olacak. Bu sempozyumla Türkiye’de Fikri mülkiyet hakları üzerinde çalışan önemli bütün hukukçuları bir araya getirmek ve konu üzerindeki akademik tartışmaları gündeme taşımak isteniyor.

Her iki sempozyum da hibrit format içinde olacağından gerek bildiri sahipleri için gerekse dinleyiciler için üniversitenin salonlarında yüz yüze bildirileri dinleme imkanı olduğu gibi bulundukları yerden online olarak programa katılabilecekler.

Fikri mülkiyet Sempozyumu Haziran ayı içinde, idare hukuku ve idari yargı Sempozyumu ise Temmuz ayı içinde gerçekleşecek. BAUN Üniversitesinin sayfasından ve ilgili linkten daha geniş bilgi alınabiliyor.