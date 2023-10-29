Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca 100’üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ‘Cumhuriyet’ yürüyüşü düzenlendi.

Eskişehir’de Bozdağ ve Tandır köyleri arasında 7 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen yürüyüşe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Özel, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan ile Eskişehir Adliyesi ve Ceza İnfaz Kurumlarında görevli çok sayıda personel ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü öğrencileri katıldı.

‘Tarihin önemli dönemeci’

Yürüyüş boyunca çocuklarla birlikte marşlar söylenip, Cumhuriyetin geçmişi hakkında sohbetler edilirken yürüyüşün sonunda verilen molada konuşma yapan Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, “Atalarımız, bu dağlarda yüz sene önce vatanımızı bırakmadan canlarını feda ettiler. Biz de onların evlatları olarak onlara layık olmaya, Cumhuriyeti daha da güçlendirmeye ve gençlerimize, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak için hep birlikte çalışıyoruz. Bugün bizim tarih sahnesinde önemli bir dönemecimiz. Bunun anlamını kavrayıp gençliğimize anlatarak, daha çok çalışarak vatanımızı, milletimizi ve bayrağımızı daha da yücelere çıkarmak hepimizin hedefi. Yüzüncü yılımız kutlu olsun. Nice yüz yıllara” diye konuştu.