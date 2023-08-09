Bürokrat, bilim insanı ve siyasetçi Dr. Vecdet Öz’ün genel başkanlığında 2015 yılında kurulan Adalet Partisi, bu ay sonunda gerçekleşecek kurultaya hazırlanıyor. Partinin Tanıtım, Basın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Hakan Seyfi Dilmaç, Türkiye’nin Adalet Partisi’ne olan ihtiyacının her geçen gün daha fazla hissedildiğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Hakan Seyfi Dilmaç, ’Atatürk sevgisi, Onuncu Yıl Nutku, Büyük Önderin Gençliğe Hitabı ve yurttaşlık bilinciyle yetişmiş nesiller olarak’, ’Adaletli bir Türkiye’ için genel başkanları Dr. Vecdet Öz’ün etrafında toplanmayı bu topraklara sorumlulukları olarak gördüklerini ifade etti.

“Temel değerlerimiz kâğıt üzerinde değil”

Yeni dönemde siyasette ezberlerin bozulacağını ve Adalet Partisi’nin, yarınlarından kaygı duymayan insanların yaşadığı Türkiye’nin mimarı olacağını vurgulayan Dilmaç, “Bizim partimizde; milli değerlere, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlılık, dürüstlük, güvenirlilik, tarafsızlık, saygınlık, şeffaflık ve ilkeli siyaset gibi temel değerler; kâğıt üzerinde değildir” dedi.

’Merkez sağda birliktelik’ vurgusu

Genel Başkanları Dr. Vecdet Öz ve Doğru Parti Genel Başkanı Rıfat Serdaroğlu’nun haziran ayında bir araya gelerek merkez sağın birlikteliğinin adımlarını attığını kaydeden Hakan Seyfi Dilmaç, bu birlikteliğin önemine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Ülkemizin bugün içinde bulunduğu sıkıntıların ana nedeni, merkez sağın birlikteliğinin bugüne kadar sağlanamamış olmasıdır. Ama artık tünelin sonundaki ışık var. Bu ışık; toplumun her kesiminin mutlu olduğu, geleceğe güvenle baktığı mutlu Türkiye’nin ışığıdır.”

“Adalet Partisi’nin küllerinden yeniden doğuşu felsefesi ülkemizdeki merkez sağın toparlanması üzerine kurgulanmıştır” diye devam eden Dilmaç, “AP kadroları, ülkemizde bugüne kadar uygulanmakta olan parti içi demokrasiye, şeffaflığa, temsilde eşitlik ilkesine aykırı ve lidere biat üzerine kurulu eski siyaset anlayışını reddederek ülkenin temel sorunlarına çözüm getiren yenilikçi, değişimci, cesaretli revizyonist ve reformist politikaların tek adresidir” ifadelerini kullandı.

“Hak, hukuk, adalet”

Dilmaç, 1961 yılında kurulan, Türk siyasetinin duayenlerinden Süleyman Demirel’in genel başkanlığında büyük çıkış yapıp, Türkiye’nin çimentosu görevini üstlenen Adalet Partisi kadar, bu partide siyaset yapmanın da gurur vesileleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Misyonumuz; Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi ve kazanımlarına, ulusal bütünlüğümüze ve egemenliğimize, laik, demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkelerine, Atatürk ilke ve devrimlerine sahip çıkmak, iç barışı sağlamak, şeffaf, açık ve hesap verebilirlik içinde, öngörülebilir bir siyaset ile bilgi çağı toplum yapısını inşa etmektir. Değerli Genel Başkanımız Sn. Vecdet Öz’ün vizyonu ve onun etrafında toplanan Atatürkçü vatanseverler olarak partimize gönül vermiş, ‘Hak, Hukuk, Adalet’ diyen her bireyin gayreti ile bunu başarabilecek güçteyiz.”

Teşkilatlanma çalışmaları

Dilmaç, bu ay sonunda yapılacak kurultayın ardından, 16 Eylül’deki lansmanla birlikte tüm il ve ilçelerdeki teşkilatlanmaların tamamlanacağını ve böylece sahada Adalet Partisi’nin gelecekteki iktidarının ayak seslerinin daha net duyulacağı dönemin başlayacağını vurguladı.

Açıklamasında Genel Başkan Dr. Vecdet Öz’ün, “Her insan kendi ülkesinin sorumlu bir vatandaşı ve yaşam mimarı olmak zorundadır” sözünü de anımsatan Hakan Seyfi Dilmaç, geleceğe güvenle bakan insanların yaşadığı mutlu Türkiye arzusu taşıyan herkesi partilerine davet ettiklerini sözlerine ekledi.