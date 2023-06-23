Eskişehir Adliyesi yargı mensubu ve çalışanları, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedelerin yaralarının sarılması için destek vermeye devam ediyor.

Eskişehir Adliyesinde görevli 184 yargı mensubu ve çalışanı mart, nisan, mayıs ve haziran maaşlarından yüzde 1, 2 ve 5 oranında kesinti yapılması suretiyle depremzedelere maddi yardımda bulunmak maksadıyla Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Bürosuna müracaat etti. Toplamda 436 bin TL bağışlandı.

Yardımlar devam edecek

Toplanan bağışlar, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ve Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak tarafından depremzedelere ulaştırılmak üzere Vali Erol Ayyıldız’a teslim edildi. Bağışların teslimi sırasında konuşan Başsavcı Yeldan, "Yargı teşkilatı olarak deprem bölgesine yaptığımız yardımları kesintisiz bir şekilde sürdüreceğiz" diye konuştu.