Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Konya’da İş Yurtları Hakimevi açılış törenine katıldı. Bakan Tunç, “Tek derdimiz vatandaşlarımızın adalete ve yargıya güvenini daha da üst sıralara taşımak” dedi.

Çeşitli programlar için Konya’ya gelen Bakan Tunç, Alaaddin Camii’nde cuma namazını kıldıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Binayı ziyaret etti. Bakan Tunç ve beraberindeki heyet daha sonra İş Yurtları Hakimevi açılış törenine katıldı. Açılışta konuşan Bakan Tunç, “El birliğiyle Konya’ya bir hakimevi, sosyal tesis kazandırdık. Bir butik sosyal tesis oldu, bir butik hakimevi oldu. Ama çok fonksiyonlu. Burada gerek hakim ve savcılarımız, gerekse adalet çalışanlarımızın toplantılarını yapabilecekleri güzel bir mekan oldu. Yine dışarıdan gelen hakim ve savcılarımıza, burası Türkiye’nin merkezi her yere aynı uzaklıkta. Dünyanın her yerine Konya’mız aynı uzaklıkta. Dolayısıyla böyle bir merkezde, böyle bir tesisin inşa edilmesi önemli bir eksikliği de tamamlamış olduk” dedi.

“O katiller insanlık önünde hesap verecekler”

Gazze’de insan hakları ihlallerinin yaşandığının altını çizen Bakan Tunç, "Bir an önce gidip delilleri tespit edip Uluslararası Ceza Mahkemesinin önüne koyup o katillerin insanlık önünde hesap vermesini sağlamak bu insanların görevidir. Bunu da göreceğiz. O katiller insanlık önünde hesap verecekler. İnşallah akan kanın durması noktasındaki gayretlerimiz sürecek. İnsani yardımlar devam ediyor" diye konuştu.

“Tek derdimiz vatandaşlarımızın adalete ve yargıya güvenini daha da üst sıralara taşımak”

Ülkeye çok sayıda adalet sarayının kazandırıldığını kaydeden Bakan Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin hazırlığını yıl sonuna kadar tamamlayacaklarını söyledi. Tunç, "İnsan Hakları Eylem Planımızın da çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanımız, 2024’ün başından itibaren 2024-2028 arası Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planlarını kamuoyuyla paylaştıktan sonra oradaki hedefleri tek tek günü ve zamanı geldiğinde yasamasıyla, yürütmesiyle, yargısıyla hayata geçirmenin gayreti içerisinde olacağız. Tek derdimiz vatandaşlarımızın adalete ve yargıya güvenini daha da üst sıralara taşımak. Bu anlamda da inşallah önümüzdeki çalışmaları süratle gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

Konya Valisi Vahdettin Özkan ise, Konya’da kamu hizmetleriyle ilgili çok güzel bir model oluştuğunu, hem mahalli idarelerle ilgili hem mahalli idarelerin merkezi idareyle iş birliği hem de buraya hizmet sunan adalet birimleri, diğer yargı birimlerinin iş birliği yapmasının önemli olduğunu, bu binanın da esas itibariyle kurumlar arasındaki bu güzel dayanışma ve hizmetlerden olduğunu söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da, “Hakimevimiz daha önce Şükran Mahallesi’nde tescilli yapılarda bulunuyordu. Dönüşüm vesilesiyle binanın boşaltılması gerektiğinde yapılan görüşmeler neticesinde hemen Mevlana Türbesi’nin yanı başında, Üçler Mezarlığı’nın kenarında bu tarihi dokuya uygun olarak kerpiç ve taştan orijinaline uygun bir şekilde olarak yapılan 2 bina ve diğer müştemilatlarıyla birlikte 2 bin metrekare arsa üzerine 700 metrekare inşaat alanına sahip böyle güzel bir tesis ortaya çıkmış oldu” şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, “İş Yurtları olarak çalışmalarımıza her geçen gün bir yenisini daha eklemenin sevincini yaşarken, Konya Hakimevinin açılışını gerçekleştirecek olmak bizim için paha biçilmez bir gururdur” dedi.

Konya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal da, “Şimdiye kadar meslektaşlarımızın yararlanabileceği bir sosyal tesis bulunmamaktaydı. Konya’ya gelip de yer bulamayan misafirimizin olmaması için bu şekildeki tesislerin yapılıp faaliyete geçirilmesinin önemi büyüktür. Açılışını yapacağımız hakimevi adli ve idari yargıda çalışan meslektaşlarımızın faydalanabileceği önemli bir tesis olacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından İş Yurtları Hakimevi, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve protokol mensupları tarafından hizmete açıldı.