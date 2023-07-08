Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, deprem bölgesi Malatya’da çeşitli temaslarda bulundu. Bakan Tunç, ağır hasar alarak yıkılan Malatya Adliyesi için yeni hizmet binasının ihalesinin 24 Ağustos’ta yapılacağını açıkladı.

Adıyaman ziyaretinin ardından karayolu ile Malatya’ya gelen Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, ilk olarak Malatya Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Hulusi Şahin’i makamında ziyaret eden Bakan Tunç, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı da ziyaret etti. Sonrasında AK Parti Malatya İl Başkanlığına geçen Bakan Tunç, burada Malatya’da yapılan çalışmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Malatya’nın 6 Şubat depreminde büyük hasar gördüğünü belirten Tunç, “Bu vesileyle depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Malatyalı hemşerilerimize Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde devletin tüm kurum ve kuruluşları ile depremin yaralarını sarmak için büyük bir seferberlik başlatıldığını hatırlatan Tunç, “Bu seferberliğe milletimizde ortak oldu, tek yürek yolduk. Hep beraber yaraları sarmanın gayreti içerisinde olduk” diye konuştu. Deprem sonrası Malatya’da adalet hizmetlerinin aksamaması adına geçici yerler ve konteynerlerde hizmet verilmeye devam edildiğini aktaran Tunç, “Bugüne kadar depremden etkilenen illerimize 473 milyon 819 bin lira sadece Adalet Bakanlığı olarak harcama gerçekleştirdik. Hükümetimiz döneminde yine Adalet Bakanlığı olarak Malatya’mıza toplamda yaklaşık 1,5 milyar TL’lik yatırım gerçekleştirdik. Bundan sonra da yeni hizmet binalarımızda yatırımlarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Malatya Adliye binasının da depremde ağır hasar gördüğünü ve yıkımına başlanıldığını kaydeden Bakan Tunç, “Depremin hemen akabinde hızlı bir şekilde Malatya Adliyemizi geçici olarak uygun kamu binalarına taşımak zorunda kaldık. Şu anda şehrin uzak noktalarında hizmet veriyorlar. Bu hem avukat hem vatandaşlar açısından zorluk teşkil ediyor ve bunu biran önce çözüme kavuşturmamız gerekiyor. Bu geçici binalardan Malatya Adliyesi’ni kurtararak Malatya’mıza yakışır yeni bir adalet binamızı kazandırma çalışması içerisindeyiz ve bir noktaya geldik. İnşallah Malatya’ya yeni bir adliye binasını kısa süre içerisinde kazandıracağız. Yapım ihalesi 24 Ağustos’ta yaparak inşaatına başlıyoruz. Mevcut 34 bin metre kare de hizmet veriyordu yeni binamız 82 bin 547 metrekare olacak. Yani eski binanın üç katı büyüklüğünde modern bir hizmet binanız olacak inşallah. Bunu ısrarlı bir şekilde takip edeceğiz” dedi.

Deprem nedeniyle Doğanşehir, Akçadağ ve Arapgir ilçe adliyelerinin de hasar gördüğünü belirten Tunç, “Doğanşehir ve Akçadağ adliyelerimiz prefabrik binalarda hizmet vermeye devam ediyor. Arapgir Adliyemiz de belediye binasında faaliyetlerini sürdürüyor. İnşallah İçişleri Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde oralarda inşa edilecek olan hükümet konaklarında içerisinde adalet sarayları da olacak. Yakın zamanda da üç ilçemizde hükümet binalarının ihalesi gerçekleştirecek ve onun da ihale süreçlerini takip ediyoruz” diye konuştu. Malatya’da adliye binalarının tamir ve tadilatları için şuana kadar 68 milyon TL’lik bir harcama yapıldığını belirten Bakan Tunç, yine Malatya’da lojman sorunu yaşanan yargı personeli içinde bina satın alımı ile bu sorunu çözeceklerini söyledi.

Malatya’da vatandaşların davalarının biran önce çözüme kavuşturulması adına 10 yeni mahkemeyi kazandırdıklarını belirten Tunç, “Tabi yıkılan şehirlerimizi yeniden inşa etmek biraz zaman alacak ama bu zamanın daha kısa olması adına önemli gayretlerimiz var. Tüm bakanlarımız zaman zaman ve fırsat buldukça bölgede oluyorlar. Bugünde biz sabahtan Adıyaman’daydık şimdi de Malatya’dayız. Yerinde görmek, hasarı burada görmek ve yapılması gerekenleri şehrin yöneticileriyle teşkilatımız ile belediye başkanlarımız ile valilerimiz ile istişare etmek, özellikle sivil toplum kuruluşları ve buradaki vatandaşları dinleyerek yapılması gerekenleri karşılaşılan sorunları hızlı bir şekilde çözerek bölgedeki vatandaşlarımızın geleceğe daha umutla bakılması adına faydalı olduğunu düşünüyoruz.” diye konuştu.