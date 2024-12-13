Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Madde bağımlılığıyla etkin mücadele sayesinde 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan 24 bin 90 ara kontrol sevk işleminde 21 bin 120 hükümlünün yeniden uyuşturucu madde kullanmadığı ve bağımlılıktan kurtulduğu görülmüştür" dedi. Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu önümüzdeki süreçte Bağımlılık Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dönüştürmeyi planladıklarını da söyleyen Bakan Tunç, "Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun bir bölümünü bağımlılık öyküsü olan kadın hükümlüler için dönüştürüyoruz. Bolu’da da bağımlılığı olan hükümlülere yönelik model bir Ceza İnfaz Kurumu yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü tarafından Bahçelievler Dr. Sulhi Dönmezer Eğitim Merkezi’nde Türkiye Yüzyılı’nda Ceza İnfaz Sisteminde Madde Bağımlılığına Yenilikçi Yaklaşımlar Paneli düzenlendi. Programa Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, hakimler, savcılar ve çok sayıda infaz koruma memuru katıldı. Program saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Programda video gösteriminden sonra protokol konuşmaları yapıldı. Programda Bakan Tunç’a hediye takdimi yapıldı. Program sonunda ise hatıra fotoğrafı çektirildi. Bakan Tunç, konuşmalarında Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu önümüzdeki günlerde Bağımlılık Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dönüştürmeyi planladıklarını ifade etti. Öte yandan Bakan Tunç, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun bir bölümünü bağımlılık öyküsü olan kadın hükümlüler için dönüştüreceklerini ifade etti. Bakan Tunç, Bolu’da da bağımlılığı olan hükümlülere yönelik model bir Ceza İnfaz Kurumu yapmayı planladıklarını aktardı.

“4 yıl içinde zorunlu tedavi merkezi işlemini destekleyecek 106 ceza infaz kurumu oluşturarak sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz”

Uyuşturucu suçlarında caydırıcılığı sağlayabilmek için geçtiğimiz yıllarda Türk Ceza Kanunu’nda cezaların oldukça yüksek oranda artırıldığını dile getiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç “Ceza İnfaz Kanunu’nda şartlı salıverme süresi diğer suçlarda 1 bölü 2 iken uyuşturucu suçlarında terörle eşit değerlendirilen dörtte üç oranda düzenledik. Bakanlığımıza cezaevlerinin zorunlu tedavi merkezi işlevini desteklemeye yönelik sürece dahil edilmesi sorumluluğu yüklenmiştir. Bu sorumluluk doğrultusunda 4 yıl içinde zorunlu tedavi merkezi işlemini destekleyecek toplam 106 ceza infaz kurumu oluşturarak sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz. Ceza infaz kurumlarında bağımlılıkla mücadele sürecine hükümlü tutuklu ailelerinin dahil edilmesi faaliyeti kapsamında önümüzdeki 4 yıl içerisinde 6 bin aileye ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

“Bağımsızlık Köyü Projesi, Türkiye’de tarımla terapi yönet yönteminin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk proje olma özelliğini taşıyor”

“Faaliyetlerimizi sağlık kuruluşları, çeşitli ilçe müdürlükleri, belediyeler ve üniversiteler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde sürdürüyoruz” diye konuşan bakan Tunç, “Bu işbirliğinin en dikkat çekici örneklerinden biri de İstanbul Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’müzün başlatmış olduğu Bağımsızlık Köyü Projesi’dir. Bağımsızlık Köyü Projesi, Türkiye’de tarımla terapi yönet yönteminin resmi kurumlarda kullanıldığı ilk proje olma özelliğini taşıyor. Bağımsızlık Köyü Projesi ile bireysel görüşme, grup çalışması, seminer çalışmalarının yanı sıra müzik, beden dili, seramik, yemek yapımı, bahçe bakımı gibi konularda eğitim ve atölye çalışmaları yapılıyor” dedi.

“2024 yılının ilk 6 ayında yapılan 24 bin 90 ara kontrol sevk işleminde 21 bin 120 hükümlünün bağımlılıktan kurtulduğu görülmüştür”

Şüphelilerin uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için düzenleme yapıldığını belirten Bakan Tunç “Haklarında 5 yıl süreyle kamu davasının açılmasının ertelenmesiyle belirli bir süre tedavi ve denetimli serbestlik kararı verilen şüphelilerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanıp kullanmadıklarının tespiti için yılda en az 2 defa ilgili kuruma sevk işlemlerinin yapılmasını düzenledik. Böylece bağımlılık davranışlarını kontrol altına alarak kişilere madde kullanımından uzak tutma bilincini teşvik etmeyi amaçladık. Madde bağımlılığıyla etkin mücadele sayesinde 2024 yılının ilk 6 ayında yapılan 24 bin 90 ara kontrol sevk işleminde 21 bin 120 hükümlünün yeniden uyuşturucu madde kullanmadığı ve bağımlılıktan kurtulduğu görülmüştür” şeklinde konuştu.

“Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun bir bölümünü bağımlılık öyküsü olan kadın hükümlüler için dönüştürüyoruz”

Müstakil Ceza İnfaz Kurumlarının açılabileceği ve ilişkin düzenleme yapıldığının altını çizen Yılmaz Tunç “Bu yıl düzenlediğimiz Bağımlılık Rehabilitasyon Ceza İnfaz Kurumu oluşturulması çalıştayı ile kapsamlı bir eylem planı hazırladık. Adana Suluca 2 nolu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nu pilot kurum olarak belirledik ve 164 personeli de burada görevlendirdik. 30 ekim itibariyle hükümlü kabulüne başladı. Şu ana kadar oradaki barındırılan hükümlü sayısı 98’e yükseldi. Orada hükümlüler uzmanlar eşliğinde rehabilitasyona tabi tutuluyor. Bu örnek uygulamayı önümüzdeki 4-5 yıl içerisinde 106 ayrı yerdeki cezaevlerine yaygınlaştırmayı planladık. Bu cezaevinde bağımlılıkla mücadele konusunda örnek teşkil edebilecek uygulamaları dikkate alarak özel bir program oluşturuldu. Bireysel görüşmelerden grup çalışmalarına, kişisel gelişim kurslarından çeşitli seminerlere, sportif faaliyetlerden tarım uygulamalarına kadar birçok psikososyal çalışmayı planladık. Adana Açık Ceza İnfaz Kurumu’nu önümüzdeki süreçte Bağımlılık Tipi Açık Ceza İnfaz Kurumu’na dönüştürmeyi planlıyoruz. Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nun bir bölümünü bağımlılık öyküsü olan kadın hükümlüler için dönüştürüyoruz. Bolu’da da bağımlılığı olan hükümlülere yönelik model bir Ceza İnfaz Kurumu yapmayı planlıyoruz. Adana’dan, Bakırköy’den ve Bolu’dan başlayarak tüm ülke genelinde uyuşturucunun rehabilitasyonuna yönelik cezaevlerini faaliyete geçirme hedefimiz var” ifadelerini kullandı.