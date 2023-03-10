Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Hatay’da bulunan koordinasyon merkezini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBB’nin Hatay’daki koordinasyon merkezini ziyaret ederek Hatay Barosu Başkanı Av. Hüseyin Cihat Açıkalın, Ankara Barosu Başkanı Av. Mustafa Köroğlu, Çanakkale Barosu Başkanı Av. Hande Keskin, Kırıkkale Barosu Başkanı Av. Mutlu Korkmaz, hakim, savcı ve avukatlarla bir araya geldi. Bozdağ, deprem süreci sonrasında yargı alanında yapılması düşünülen çalışmalar hakkında bilgi paylaşımında bulundu ve soruları yanıtladı.