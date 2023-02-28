Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde adalet hizmetlerinin aksamadan yürüdüğünü ve soruşturmalarda ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gidileceğini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem bölgesinde adalet hizmetlerinin aksamadan yürüdüğünü ve soruşturmalarda ucu kime uzanırsa uzansın sonuna kadar gidileceğini söyledi.

Adıyaman’da kurulan konteyner kentte Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında bölgedeki adalet hizmetlerinin aksamadan devam ettiğini kaydeden Adalet Bakanı Bozdağ, “Adıyaman adalet binamızı ziyaret ettik. Adıyaman adliyemiz de hafif hasarlı ancak adli hizmetler belli ölçüde burada devam ediyor. Adıyaman’da görev yapan başsavcımız, komisyon başkanımız, savcılarımız, hakimlerimiz buradalar. Ayrıca ülkemizin değişik yerlerinden gönüllülük esasına göre görevlendirdiğimiz savcılar, başsavcılar, adli personel, adli tıp uzmanları da Adıyaman’da görev yapıyor. Adıyaman özeli ve bölge genelinde şu ana kadar 735 civarında cumhuriyet savcısı, 468 civarında adli tıp uzmanı ve teknikeri, diğer adli personelle beraber yaklaşık 5 bin civarında geçici ve gönüllü görevlendirmeler yapıldı. Bölgedeki adalet hizmetleri aksamadan yürüsün ve bölgede deprem sonrası defin işlemleri, kimliklendirme işlemleri, delillendirme işlemleri, diğer pek çok hukuki taleplerin karşılanması ve dosdoğru yapılması, aksamadan yürümesi için her türlü tedbiri aldık. Şu ana kadar Adıyaman’da bu hizmetler aksamadan eksiksiz dosdoğru bir şekilde yerine getirilmektedir. Bölgenin tamamında adalet hizmetleri aksamadan yürümektedir” dedi.

“Hiçbir enkaz, delil tespiti yapılmadan kaldırılmadı”

Enkaz kaldırma işlemlerine delil tespiti yapılmadan müsaade edilmediğini kaydeden Bakan Bozdağ, “Adli süreçte delillendirme çalışmaları Adıyaman’da süratle devam etmektedir. Şu anda cumhuriyet savcılarımıza intikal eden konuların tamamında delillendirme işlemlerinin yapıldığını ve bundan sonra iletilecek hususlarda da delillendirme çalışmalarının devam ettiğini bildirmek isterim. Hiçbir enkaz ceza hukuku soruşturması bakımından delil tespiti yapılmadan kaldırılmamıştır. Adıyaman’da da delil tespiti yapılmadan kaldırılmış tek bir enkaz söz konusu değildir. Bundan vatandaşlarımız emin olsunlar. Herhangi bir hak kaybına yol açacak ihmal söz konusu değildir. Her şey usulünce yasalarımıza göre yerli yerince yapılmaktadır. Bunun altını bir kez daha çizmekte fayda görüyoruz” diye konuştu.

“Ucu kime uzarsa uzasın sonuna kadar gidilecek”

Soruşturmaların sadece müteahhitler üzerinde yürütülmediğini vurgulayan Bozdağ, “Zaman zaman soruşturmaların sadece müteahhitlerle ilgili olduğuna dair de kamuoyunda değerlendirmeler yapılıyor. Burada şunu ifade etmek isterim; bu soruşturmalar sadece müteahhitlerle ilgili değil, yapı sahipleriyle ilgili, denetim elemanlarıyla ilgili, fenni mesullerle ilgili ve bir inşaatın tamamlanma sürecinde kimler hangi konularda görev aldılarsa bunların tamamıyla ilgili soruşturmalar kendi usulü çerçevesinde yürüyor. Ancak bunlarla ilgili binaların yaşlarına baktığımızda çoğunluğu 99 öncesi tarihlerde yapılan binalar olduğu için de bunların fenni mesulleri kimdir, denetim yapanları kimdir, başka başka iş ve işlemlerini yapanlar kim, bunların sorumluları kim, elbette bunların tespiti, delillendirilmesi zaman almaktadır. Zaman içerisinde herkes bu konuda ihmali, kusuru kimin varsa bunlar tespit edildiği takdirde kusurları oranında sorumlu olduğunu, yargı önünde de hesap verdiğini herkes görecektir. Bunlar bir bir ortaya çıkacaktır. Herhangi bir şekilde herhangi bir kişiye ya da şirkete ya da başka birilerine karşı ayrımcılık söz konusu değildir. Her konuda soruşturmalar ucu kime uzarsa uzasın sonuna kadar devam edecek. Adalet yerini bulacaktır. Bir yanlışlık yapan, kusuru olan ve yargı kararıyla tespit edilen herkes, milletin huzurunda yargıya hesabını verecektir. Bu noktada aziz vatandaşlarımızın hiçbir endişesi olmaması gerektiğini bir kez daha buradan ifade etmek isterim. Kimliklendirme çalışmalarında da şu ana kadar büyük netice alınmıştır. Yakınlarını arayan insanlarımızın yakınlarını kendilerine teslim edilmiştir. Çok az sayıda arama var. Bunlar da eminim ki yakın bir zamanda kimliklendirilmesi yapılarak, vatandaşlarımıza buna dair teslim ve bilgiler verilecektir. Onun için de biraz zamana ihtiyaç olduğunu ama bu rakamın da çok aza indiğini buradan ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.