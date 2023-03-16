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Bakan Bozdağ’a Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk ve AK Parti İl Başkanı Muhammed Şerif Aydın eşlik etti.

Bakan Bozdağ, temasları çerçevesinde geldiği kentte Ergani ilçesini ziyaret etti. Dün etkili olan sağanak sonrasında meydana gelen selden etkilenen Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya gelen Bozdağ, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde meydana gelen sel felaketinden etkilenen Sanayi Sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Bakan Dönmez, depremden etkilenen İskenderun’da esnafı ziyaret etti

Bakan Dönmez, depremden etkilenen İskenderun’da esnafı ziyaret etti

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