Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da konteyner kent kurulumunu inceleyerek, “Diyarbakır’da bu bölge, ihtiyaç halinde kullanılmak üzere konteyner kent olarak planlandı ve altyapı hazırlıkları süratli bir şekilde tamamlandı. AFAD tarafından gönderilen konteynerlerden bazıları da yerleştirildi. Önümüzdeki günler içerisinde diğer konteynerler da süratle yerleştirilecektir. Bu alanda 621 konteyner olacaktır ve burada vatandaşlarımızın barınma ihtiyacı karşılanacaktır” dedi.

“Alternatif konteyner alanı da belirlendi”

Diyarbakır’da konteyner kentte sayının 1000’e çıkartılabileceğini belirten Bakan Bozdağ, “Ayrıca bizim bu alanımız 1000 konteynere göre de planlandı. İhtiyaca halinde bu konteyneri bu bölge de 1000’e de çıkarma ihtimalimiz var. Alternatif konteyner alanları da belirlenmiş durumda. Buradan başka bir yere ihtiyaç duyulması halinde oraya da konteyner koyabileceğiz. Altyapısı olan başka yerler de var. Onları değerlendireceğiz. Ama şu anda 621 konteyner bu bölgede faaliyete geçecek. 100 civarın da konteyner Diyarbakır’ımıza da gelmiş durumda. İşte gördüğünüz gibi bazılarını yerleştirdik. Kalanları da inşallah süratle yerleştireceğiz.” diye konuştu.

“Diyarbakır’da depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunu şu anda yok”

Hava şartlarının uygun olması durumunda çalışmaların hızla devam edeceğini vurgulayan Bakan Bozdağ şöyle konuştu:

“Diyarbakır’da depremzede vatandaşlarımızın barınma sorunu şu anda yok. Bundan sonra da barınma sorunları olmayacaktır. Şu anda her türlü ihtiyacı daha önceden öngörüp ona göre planlama yapan, ona göre adım atan bir çalışma yürütüyoruz. Şu anda barınanlar yurtlarımızda kalıyor. Ama ilerde de çadırları tasfiye etmek, öte yandan konteyner talebinde bulunan pek çok vatandaşımız var, onları karşılamak daha sonra üniversitelerin açılması halinde burayı daha etkin kullanmak için şimdiden biz hesabımızı ona göre yapıyor, bu çerçevede adımlarımızı atıyoruz. Konteyner Diyarbakır’ımıza hayırlı olsun.”

“Diyarbakır’ımıza 27 bin civarında bağımsız konutu kazandıracağız”

Çalışmaların sadece merkez değil Diyarbakır’ın ilçe ve köylerinde de sürdürüldüğünü vurgulayan Bakan Bozdağ, “Bizim esas amacımız konteyner değil. Kalıcı, güvenli, daha iyi yaşam imkanı sunan depreme dirençli konutlardır. Bugünkü değerlendirmede de gördük ki Diyarbakır’ımız da 27 bin civarında bağımsız konutu kazandıracağız ve Diyarbakırlı hemşerilerimizin iskanına sunacağız. Diyarbakırlı kardeşlerimiz bu konutlarda daha güvenli, daha iyi ve daha sağlıklı bir ortamda yaşama imkanı bulacaklardır. Önümüzdeki bir yıl içerisinde bunların tamamının Diyarbakırlı kardeşlerimize teslim edildiğini hep birlikte şahit olacağız. Sadece Diyarbakır merkezde değil, ilçelerimize ve köylerimize de biz köy evleri yapacağız. İlçelerimize de biz vatandaşlarımızın ihtiyacı olan konutları aynı şekilde oralara da yapacağız.” dedi.

“Kısa sürede vatandaşlarımızın barınmasına da açılacaktır”

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yani Diyarbakır’ın deprem yaşayan ağır hasar, orta hasar, acil yıkılacak ve yıkılmış bütün binalarını ve bağımsız bölümlerini biz Diyarbakırlı hemşerilerimize daha yenisini vermek suretiyle telafi etmiş olacağız. O yüzden bu çadır kentlerde, konteyner kentlerde geçici barınma merkezleri, bunlar kalıcı değil geçici ihtiyacımızı görecek merkezlerdir. Ama Diyarbakır’ımızda da şuanda konteyner ile ilgili süreç artık hızlanmıştır. Burası vatandaşlarımızın talepleri halinde alt yapısı da tamam. Diğer işlerde tamam. Kısa sürede vatandaşlarımızın barınmasına da açılacaktır.”