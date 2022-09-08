Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Barolar Birliğinin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, “Buradan net söylüyorum; ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Bakanıyım. Kanunlara uymak ve mevzuata uygun davranmak benim asli görevim. Değil 81 baro, herkes imza atsa benden kanuna aykırı bir davranış konusunda adım atmamı kimse bekleyemez” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Barolar Birliğinin yayınladığı bildiriye tepki göstererek, “Buradan net söylüyorum; ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Bakanıyım. Kanunlara uymak ve mevzuata uygun davranmak benim asli görevim. Değil 81 baro, herkes imza atsa benden kanuna aykırı bir davranış konusunda adım atmamı kimse bekleyemez” dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adana yolunda yapımı başlanan ve mevcut adalet sarayının 4 katı büyüklünde yapılacağı belirtilen ‘Kozan Adalet Sarayı Temel Atma Töreni’ne katıldı. Törene ayrıca Adana Valisi Süleyman Elban, Kozan Cumhuriyet Başsavcısı Yunus Fırat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu, AK Parti Adana Milletvekilleri, İl Başkanı Mehmet Ay ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Adalet alanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan çalışmaları aktaran Bakan Bozdağ, “Hakim ve savcılarımızın sayısını, mahkemelerimizin sayısını arttırdık. Diğer yandan ihtisas mahkemelerimizi çoğalttık ve ülkemizde vatandaşlarımızın adaletin zamanında tecellisi yönündeki beklentilerini gerçekleştirmek için büyük reformları hayata geçirdik. Adli yargıdaki mahkeme sayısı 2002’de 3 bin 581’ken biz bunu yüzde 91,3 arttırarak 6 bin 852’ye çıkardık. Adalet Bakanlığı bünyesinde 61 bin civarındayken şu anda 180 bin civarında personele erişmiş durumdayız. Geçmişe baktığımızda nereden nereye lafının en yakıştığı yerlerden bir tanesi hiç kuşkunuz olmasın burasıdır” dedi.

Hakim ve savcıların özverili çalışmalar yürüttüğünü kaydeden Bakan Bozdağ, bazı dosyalar üzerinden hakim savcıların hedef gösterilmesine tepki göstererek, “8 milyon civarında dosya hakkında karar verilirken bunların içerisinden birkaç tane dosyayı gündem yapıp bunlar üzerinden hakimlerimize ve savcılarımıza hakaret eden, onları hedef gösteren kişileri, bütün kurumları bir kez daha buradan kınıyorum” dedi.

“Demokratik hukuk devletine yakışan ciddi reformlara imza attık”

Batı’nın Türkiye eleştirilerine hukuk reformları ile yanıt veren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Türkiye’ye bu konuda batı kompleksi içinde bulunup haksızca haksızlık yapanları bir kez daha buradan kınadığımı ifade etmek isterim. Biz vatandaşlarımızın denetimine bütün devletin kurumlarını açan, demokratik hukuk devletine yakışan ciddi reformlara imza attık. Türkiye’nin taraf olduğu insan hakları sözleşmelerinin tamamı iç hukukun parçasıdır. Hatta itiraf halinde iç hukukun da üstündedir. Bunun adı demokratikleşme. İnsan haklarına saygı, hukukun üstünlüğüdür” diye konuştu.

“Herkes imza atsa da benden kanuna aykırı bir davranış konusunda adım atmamı kimse bekleyemez”

Avukatlık ücretleri üzerinden Barolar Birliğinin açıklamalarını sert bir dille eleştiren Bakan Bekir Bozdağ, 81 Baronun yayınladığı bildiriye tepki göstererek, “Biz bu tarifeyi yayınlarken de Barolar Birliğine şunu da söyledik. Dedik ki CMK’yla ilgili müdafi ve vekillerin görevlendirilmesine dair ücretler konusunda yapacağımız düzenlemeyi de birlikte yayınlamak isterdik. Ancak elimizdeki mevzuat diyor ki, her yıl Aralık ayında düzenlenir ve 1 Ocak’ta yürürlüğe girer. O yüzden mevzuatta bir engel olduğu için biz bunu asgari ücret tarifesiyle beraber yayınlayamıyoruz. Bütün barolarda biliyorlar ki yönetmeliğin 9. maddesi çok açık. Aralıkta Adalet bakanlığı, Maliye bakanlığının imzasıyla yayınlanacak bir tarife var. Geçende barolar bir araya gelmişler, bildiri yayınlamışlar. Boykot yapacaklarmış falan filan. Avukatların işi, kanunlara uymak, hakimlerin, savcıların kanunlara uygun karar vermeleri için onlara yardımcı olmak değil mi? Kanunsuz talepte bulunabilirler mi? 81 baro adalet bakanı kanuna, mevzuata uygun davrandı diye bildiri yayınlıyorlar. Buradan net söylüyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Adalet Bakanıyım. Kanunlara uymak ve mevzuata uygun davranmak benim birincil ve asli görevimdir. Değil 81 baro, herkes imza atsa benden kanuna aykırı bir davranış konusunda adım atmamı kimse bekleyemez” dedi.

“Bu memlekette eylemle hukuk yürümez”

Baroların vatandaşları ve avukatları bahane ederek "siyasi hesaplaşma" ruhuyla hareket edildiği takdirde yeni bir düzenleme yapmaktan çekinmeyeceklerini söyleyen Bakan Bozdağ, “Vatandaşın memnun olacağı, avukatların da Allah razı olsun diyeceği yeni bir uygulamayı hayata geçirmekten tereddüt etmeyiz. Bu memlekette eylemle hukuk yürümez. Hukuk ve meşru yolda hak arama kapandı mı? Adalet Bakanlığından randevu istediniz, vermedi mi? Kanun imkan veriyor da, dediği yapılmadı mı? Var mı öyle bir şey? Yok. Daha oturmadan, konuşmadan eylem eylem. Adli yıl açılış konuşmalarında yapılacakları kim söyledi. Baro başkanlarımı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mı? Buyurun yapın eylemlerinizi. Biz mevzuatta uygun, yaptığımız düzenleme ile baroları değil, avukatlarımızı ve mağdur vatandaşlarımızı düşünerek düzenleme yapacağız. Baroların siyasi hesaplarına, avukat meslektaşlarımızın ve hukuki yardıma ihtiyacı olan darda ve zorda olan vatandaşlarımızın kurban edilmesine asla izin vermeyiz. Sizin sevdiğiniz siyaseti yapan genel başkanlar var. Beğenmiyorsanız gidin genel başkanlığa aday olun, ama bırakın meslek örgütleri, meslek örgütlerinin hak ve hukukunu koruyan adımlar atsın” diye konuştu.

Dualarla temel atma töreni gerçekleştirilirken, Bakan Bozdağ alanda incelemelerde bulundu. müteahhit firmadan Cumhuriyetin 100. yılında adalet sarayının tamamlanması sözünü istedi.