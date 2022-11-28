Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak’a gelerek Valilik makamını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Zonguldak’a gelerek Valilik makamını ziyaret etti.

Zonguldak’ta gerçekleştirilecek olan bir dizi program için kente gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ilk ziyaretini Zonguldak Valiliği’ne yaptı. Vali Mustafa Tutulmaz ve protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Bozdağ, Valilik Şeref Defteri’ni imzalayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ardından Valilik makamını ziyaret eden Bakan Bozdağ’a Vali Mustafa Tutulmaz tarafından kentteki çalışmalar hakkında bilgiler aktarıldı. Bakan Bozdağ’a günün anısına çeşitli hediyeler verildi.

Ziyaret, basına kapalı olarak devam etti. Ziyarette, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a Bakan Yardımcıları Akın Gürlek, Hasan Yılmaz, Yakup Moğul, Zekeriya Birkan’ın yanı sıra Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Enis Yavuz Yıldırım eşlik etti.