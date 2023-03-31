Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yakın zamanda konteynerlerin teslimatının yapılacağını belirterek "Adeta Diyarbakır’da yeni bir şehir kuruyoruz. Yeri tespit edildi, yakında inşallah Cumhurbaşkanımızın temel atma törenleri çerçevesinde Diyarbakır’da ihalesi yapılan bazı konutların temelini de atacağız.” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Ramazan ayını Diyarbakır’da geçiren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kentte binalarında hasar oluşan depremzedelerle merkez Kayapınar ilçesindeki bir düğün ve konferans salonunda düzenlenen iftar programında buluştu. İftar yemeğinde Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ali İhsan Su, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehmet Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve bazı kurum müdürleri ile depremzedeler yer aldı.

İftardan önce konuşan Bakan Bozdağ, Diyarbakır’da kimliklendirilmesi ve eşlendirilmesi yapılmayan yaralı veya vefat etmiş hiçbir insanın kalmadığını ifade etti. Deprem nedeniyle binaların yıkılmasında ihmali ve kusuru olanların yargı önünde mutlaka hesap vereceğini belirten Bakan Bozdağ, “Bu sene Ramazan ayını biraz hüzünle geçiriyoruz. 6 Şubat’ta Diyarbakır’ımızın da dahil olduğu birçok ilimizde büyük bir deprem felaketi yaşadık. Bu büyük deprem felaketinde hakka uğurladığımız Diyarbakırlı hemşerilerimiz başta olmak üzere hayatını kaybetmiş her bir insanımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize rabbim acil şifalar versin. Depremin hemen akabinde devlet ve millet işbirliğiyle el ele vererek, büyük bir dayanışma içerisinde enkazın altında olan canlarımıza, sevdiklerimize, saydıklarımıza ulaşmak için büyük bir mücadele verildi. Diyarbakır’da kimliklendirilmesi ve eşlendirilmesi yapılmayan yaralı veya vefat etmiş hiçbir insanımız yok. Enkazlar ile ilgili çalışmalar delil tespiti bakımından da tamamlandı. Delil tespiti yapılmadan hiçbir enkaz kaldırılmadı. Bir yandan enkazlar kaldırılırken öbür yandan bu enkazlar nedeniyle ihmal ve kusurlu bulunanlarla alakalı adli süreçler başladı ve soruşturmalar devam ediyor. Deprem nedeniyle binaların yıkılmasında ihmali ve kusuru olanlar varsa elbette onlar yargı önünde hesap vereceklerdir” dedi.

“27 bin bağımsız konut yapacağız”

Yakın zamanda konteynerlerin teslimatının yapılacağını söyleyen Bozdağ, şunları kaydetti:

“Diyarbakır’ımıza şu anda bir konteyner kent de kuruyoruz. Çalışmalarımız devam ediyor. 200’ün üzerinde konteyneri şu anda kurmuş durumdayız. Yakında konteyner kent müracaatında bulunan her bir insanımıza da konteyner verme sürecini başlatacağız. Ayrıca Diyarbakır’ımızda yaklaşık 27 bin bağımsız konut yapacağız. Adeta Diyarbakır’da yeni bir şehir kuruyoruz. Yeri tespit edildi, yakında inşallah cumhurbaşkanımızın temel atma törenleri çerçevesinde Diyarbakır’da ihalesi yapılan bazı konutların temelini de atacağız.”