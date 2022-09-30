Türkiye genelinde görev yapan 104 Sulh Ceza Hakimi, meslek içi eğitim programı nedeniyle Gaziantep’e gelerek Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları konulu etkinliğe katıldı.

Türkiye genelinde görev yapan 104 Sulh Ceza Hakimi, meslek içi eğitim programı nedeniyle Gaziantep’e gelerek Sulh Ceza Hakimliği Uygulamaları konulu etkinliğe katıldı.

“Sulh Ceza Hâkimliği Uygulamaları” konulu meslek içi eğitim programında bu suçlara bakmakla görevli olan 104 Sulh Ceza hakimi, Türkiye Adalet Akademisi çerçevesinde yoğun bir eğitim ve bilgilendirme etkinliğine katıldı. Eğitim programında, Anayasa Mahkemesi Raportörü, Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı Tetkik Hâkimi, Akademi Öğretim Görevlileri, Ankara Batı Sulh Ceza Hâkimi, Bilgi Teknolojileri Kurumu Temsilcileri, Erişim Sağlayıcıları Birliği Temsilcileri tarafından Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile Anayasa Mahkemesi Kararları Işığında Koruma Tedbirleri Uygulamaları, 5651 Sayılı Kanunun 8, 8/A ve 9. Maddesi Uygulamaları ile Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Tutuklama ve Adli Kontrol, Arama El Koyma, Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi, Kabahatler Kanunu Uygulamaları ve Telekomünikasyon Yoluyla İletişimin Denetlenmesi Kararlarının Bilgi Teknolojileri Kurumu Açısından Değerlendirilmesi konularında katılımcılara sunumlar yapılacağı öğrenildi.

02 Ekim 2022 günü saat 12.00’de sona erecek proğram Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş ve HSK üyesi Ergün Şahin ile Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak’ın açılış konuşmaları ile başladı.

Gaziantep’e gelen HSK Üyesi Ergün Şahin ve Türkiye Adalet Akademisi Daire Başkanı Uğur Parlak son kararname ile yeni göreve başlayan Gaziantep Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Karataş’ı makamında ziyaret ederek görevinin hayırlı olması dileklerini iletti.