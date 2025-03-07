Adaklı ilçesinde öğrencilere kışlık kıyafet desteğinde bulunuldu.

Adaklı Kaymakamlığı tarafından öğrencilere yönelik destekler sürüyor. Bu çerçevede Kaymakam Koray Çelik ve eşi Hasret Yılmaz Çelik, Vakıf Müdürü Erhan Çatalkaya ile birlikte Karaçubuk köy okulunu ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, kış mevsiminin soğuk günlerinde çocukların daha rahat bir eğitim hayatı sürdürebilmeleri için mont ve kıyafetler dağıtıldı.

Öğrencilerle sohbet eden ve mutluluklarına ortak olan Kaymakam Çelik, eğitimin sağlıklı şartlarda verilmesi gereken bir kamu hizmeti olduğunu vurgulayarak, özellikle köy okullarındaki çocukların daha iyi şartlarda eğitim almaları için desteklerin süreceğini ifade etti.