Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda afet değerlendirme toplantısı yapıldı.

Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses başkanlığında, İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda afet değerlendirme toplantısı yapıldı.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, Belediye Başkanı Zeki Işık, İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer, İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun ve kurum amirlerinin katılımı ile İlçe Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda afet değerlendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda, muhtemel bir afet öncesinde, afet sırasında, afet sonrasında tüm kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılması gereken iş ve işlemler değerlendirildi. İlçede meydana gelebilecek herhangi bir afet veya acil durum karşısında yapılması gerekenler üzerinde görüş alışverişinde bulunulurken, kurumlardan gerekli tedbirleri almaları istendi.