Bingöl’ün Adaklı İlçesi Kaymakamı Ahmet Tan, ilçede yaşayan engelli bireyleri ziyaret etti. Tan, her zaman ailelerin ve engelli bireylerin yanında olduklarını belirtti.

Engelliler Haftası çerçevesinde Adaklı Kaymakamı Ahmet Tan, ilçede yaşayan engelli bireyleri ve aileleri ziyaret etti. Bireylerle sohbet eden ve taleplerini dinleyen Tan, “ Biz devlet olarak her zaman engelli bireylerimizin ve ailelerimizin yanındayız. Ne talebiniz olursa bizlere iletebilirsiniz. Bizler de elimizden ne geliyorsa sonuna kadar yapmaya gayret göstereceğiz” dedi.

Tan, bireylere hem hediye verdi hem de hatıra fotoğrafı çektirdi.