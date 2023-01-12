Şehit ailesi ve gaziyi ziyaret eden Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, “Devletimizin, şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerinin her zaman yanındadır” dedi.

Şehit ailesi ve gaziyi ziyaret eden Bingöl’ün Adaklı İlçe Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, “Devletimizin, şehitlerimizin emaneti kıymetli ailelerinin her zaman yanındadır” dedi.

Adaklı Kaymakamı Burak Bozkurt Gürses, ilçedeki şehit ailesi ve gaziyi evlerinde ziyaret etti. İlk olarak şehit Hikmet Saydan’ın ailesine giden Kaymakam Gürses, ailenin taleplerini dinledi. Daha sonra gazi Gıyaseddin Çörekçi’yi ziyaret eden Gürses, ’’Devletimizin, şehitlerimizin emaneti kıymetli aileleri ve gazilerimizin her zaman yanındadır. Devlet olarak sizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Her zaman sizleri ziyaret edip, taleplerini dinleyeceğiz’’ diye konuştu.

Kaymakam Gürses’e ziyaretlerinde İlçe Jandarma Komutanı Serdar Kenğer, İlçe Tabur Komutanı Ceyhun Çınar ve İlçe Emniyet Amiri Hüseyin Gökhan Koyun eşlik etti.