Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde, Muğla’ya gelen depremzede çocukların bazı okul ihtiyaçları ADAK-SAR üyeleri aldıkları bağışlarla karşılandı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde, Muğla’ya gelen depremzede çocukların bazı okul ihtiyaçları ADAK-SAR üyeleri aldıkları bağışlarla karşılandı.

ADAK-SAR Başkanı Erol Kütahya ve üye Ali Durgut, Şehit Yarbay Alim Yılmaz İlkokulunda eğitime başlayan depremzede çocukların ihtiyacı olan okul çantası ve kırtasiye setlerini okul Müdürü Güven Özgül’e teslim etti.

ADAK-SAR Başkanı Erol Kütahya, “Deprem Kahramanmaraş merkezli oldu. 11 İlimizi vurdu ama çöküntüler enkazlar yüreğimizde. Bu enkazları kaldırmak için nerede olduğumuz değil, ne yaptığımız, ne yapmaya çalıştığımız önemli. Muğla’mıza gelen depremzede çocuklarımızı bir nebzede olsa yaşadıkları psikolojiden uzaklaştırıp hayatlarına devam etmeleri için elimizden geleni yapmak birinci sorumluluğumuz. Onlar dünyanın çiçekleri onlar bizim geleceğimiz. Geleceğimiz içinde ne gerekiyorsa yapmaya hazırız” dedi.