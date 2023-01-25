Adapazarı Fotoğraf Amatörleri Derneğini (ADAFAD) üyeleri Osmaneli’nin tarihi yerlerini gezdi.

Adapazarı Fotoğraf Amatörleri Derneğini (ADAFAD) üyeleri Osmaneli’nin tarihi yerlerini gezdi.

Bilecik’in Osmaneli ilçesine gelen dernek üyeleri Hamide Hatun Camii, Aya Yorgi Kilisesi, Rüstem Paşa Camii, Selçuklu Gözetleme Kuleleri ve tarihi konakları gezerek fotoğraf çekimi yaptı. İlçeyi çok beğendiklerini ifade eden fotoğrafçılar, “Osmaneli mutlaka gelinip güzelliklerinin görülmesi gereken bir yer Bilecikliler bu konuda çok şanslı. Gezimiz boyunca bizimle ilgilenen görevli arkadaşlara çok teşekkür ederiz” dediler.