Kuşadası Başkanı Ömer Günel öncülüğünde kentteki tarımsal üretimi geliştirmek ve tüketicilerin sağlıklı gıdaya aracısız ulaşmasını sağlamak amacıyla yaşama geçirilen Adabahçe’de yaz hasadı sürüyor. Elde edilen ürünler bir yandan ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılırken AdaMarket Ekspres ve Adamarket karavan aracı ile de uygun fiyata satışa sunuluyor.

Başkan Ömer Günel tarafından ’Toprağa Sarıl, Üretime Katıl’ sloganıyla yaşama geçirilen Adabahçe, kente bereket katmaya devam ediyor. Kuşadası Belediyesi’ne ait Değirmendere Mahallesi İğdecik mevkisinde bulunan 21 dönümlük arazinin 10 dönümü üzerinde kurulan Adabahçe’de yerli fide ve tohumlarla yetiştirilen salatalık, domates, biber, patlıcan, kabak, acur, kavun ve karpuz gibi yaz sebzelerinin hasadı sürerken ürünler kent sakinleri ile buluşmaya devam ediyor. Mayıs ayında toprakla buluşturulan yaz sebzeleri Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından günlük olarak toplanarak uygun fiyata belirlenen program dâhilinde mahalleleri dolaşan Ada Market Ekspres aracı ve Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Adamarket karavanı aracılığıyla Kuşadalılara ulaştırılıyor.